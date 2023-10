Diori denuncia un insulto racista de un jugador del Alcoyano y el Algeciras tomará medidas

La derrota del Algeciras CF este domingo en Alcoy ha estado marcada por un lamentable y triste incidente. El club del Nuevo Mirador ha denunciado que el futbolista Yac Diori sufrió un insulto racista durante el partido contra el CD Alcoyano de un jugador local en el tramo final del encuentro disputado en El Collao, correspondiente a la décima jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

Los hechos ocurrieron alrededor del minuto 90 cuando el defensa algecirista se dirigió al árbitro para denunciar que había recibido un insulto racista -"mono"-, entre otras descalificaciones, de un jugador del Alcoyano. Diori se dirigió a su banquillo donde rompió en lágrimas y tuvo que ser consolado por sus compañeros y cuerpo técnico. El juego se interrumpió mientras el resto de jugadores charlaban en el césped sobre lo ocurrido con caras de estupefacción. Entre los futbolistas locales, el exalgecirista Pablo Ganet fue uno de los que se interesó y trató de calmar a Diori.

Diori incluso se ofreció a la Policía Nacional para denunciar al futbolista al que acusó de haber proferido el insulto racista, pero tras seis largos minutos, el jugador accedió a que se reanudase el partido y pudiese concluir con los siete minutos de prolongación que restaban hasta el 104.

El Algeciras CF está indignado y tomarás todas las medidas pertinentes. Ramón Robert, copropietario de la entidad, solicita al Club Deportivo Alcoyano y a la Real Federación Española de Fútbol que intervengan para sancionar al futbolista que Diori señaló mientras el partido estuvo interrumpido.

Robert ha reclamado dureza ante "un hecho intolerable" y ha refrendado el total apoyo del Algeciras a su jugador Yac Diori, quien llegó al vestuario "muy tocado" por lo ocurrido en El Collao.

Acta arbitral

El acta arbitral del colegiado Alejandro Ojaos Valera recoge lo siguiente sobre el incidente: "En el minuto 89 el partido es detenido debido a que el jugador visitante nº15 me comunica que el adversario nº4 local se dirige a él en los siguientes términos "¡Negro, me cago en tu madre!". Tras esto, y viendo su nerviosismo, intento hablar con él para calmarlo, a lo que me dice "Me ha dicho eres un mono y me cago en tu madre, y mi madre está muerta. Lo de mono me da igual pero mi madre está muerta". Todas estas palabras no fueron escuchadas por ningún miembro del equipo arbitral por lo que no se pudo corroborar su veracidad. Por dichos motivos, el juego estuvo detenido durante siete minutos mientras el jugador abandonaba el terreno de juego y se sentaba en su banquillo. Durante este tiempo, jugadores y técnicos de ambos equipos intentaron colaborar para solucionar la situación para continuar. Tras hablar con jugadores de ambos equipos y con el propio jugador nº4, nadie confirmó calificaciones de tipo racista. Una vez el jugador decide reincorporarse, el juego pudo reanudarse con normalidad hasta su finalización".