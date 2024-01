El Algeciras despeja las dudas con una victoria fundamental (1-0)

Tan sufrida como importante. Victoria capital del Algeciras CF para enterrar el bache, espantar las dudas y encauzar 2024. Un gol de Javi Cueto poco antes del descanso otorgó tres puntos de oro al equipo rojiblanco, que se repuso a un partido gris, como el día, para superar a la Unión Deportiva Melilla. Los de Lolo Escobar padecieron horrores para hilvanar algo de fútbol, principalmente por esa tenaza de la mala racha, pero tras el pitido final despejaron todos los nubarrones que se cernían sobre el Nuevo Mirador.

El triunfo regresó al templo del algecirismo tres meses después. Hacía muchísima falta y no se podía fallar ante el penúltimo para iniciar la segunda vuelta con buen pie. El Algeciras puso fin a esas tres derrotas consecutivas para alcanzar la barrera de los 30 puntos y arrimarse otra vez a la parte calentita de la clasificación del grupo II de la Primera Federación.

En uno de los peores encuentros del curso, un duelo más cercano a la antigua Segunda B que a la actual Primera RFEF, el Algeciras y el Melilla jugaron contra el contrario al mismo tiempo que contra sus miedos. La situación de los de Escobar no era ni mucho menos negativa, pero los baches pueden hacer dudar y es evidente que este Algeciras no marcha tan afinado como en el primer tercio del campeonato. Un imperial Tomás se echó a la espalda a un equipo que sigue echando de menos a Iván Turrillo, pero con esta victoria no lo va a extrañar tanto.

El Algeciras saltó al verde con un solo cambio con respecto al once de Castellón. Lolo Escobar devolvió la titularidad a Zequi (por Merchán) en un gesto de apoyo en su intento por zarandear el equipo más reconocible de toda la primera vuelta. Marcos Lavín repitió en la portería para estrenarse delante de su afición, y Admonio, David Martín y Javi Cueto se quedaron de la partida. Banquillo de nuevo para Borja Fernández y Rafa Roldán, dos indiscutibles en la primera mitad de la temporada.

Con el cielo del Estrecho encapotado y la amenaza de lluvia sobre la cabeza, el partido arrancó con una temprana polémica en el minuto 4, cuando el Mirador reclamó a voz en grito un posible penalti por mano de un zaguero azulino en el primer córner a favor del Algeciras. Cuesta apreciarlo con claridad incluso en la repetición.

Los rojiblancos se fueron haciendo con las manijas y comenzaron a acechar los dominios de Montoya. En el minuto 9, una contra lanzada por Zequi estuvo a punto de alcanzarla Cueto, que poco después probó con un disparo lejano a los guantes del portero ex de la Balona.

Los de Escobar se apoyaron en esa dupla del centro del campo con Eric Montes y Mario García para tratar de cimentar un juego que buscaba las bandas como punto de desequilibrio, aunque Diego Esteban se movía entre líneas por dentro, como otro peligro para un Melilla bien pertrechado. La fogosidad inicial se fue enfriando ante la falta de claridad de un Algeciras que alcanzó la primera media hora atascado en campo contrario.

De hecho, el que más cerca estuvo de marcar fue el Melilla en el minuto 30, en un ataque algo accidentado en el que José Antonio falló con toda la portería a su favor tras un rechace. El azulino se llevó las manos a la cabeza y no era para menos.

Cueto marca la diferencia

Cuando el primer tiempo enfilaba ya su recta final, con cierto clima de disgusto en las gradas y con el Melilla dando más sensación de peligro que los locales, el Algeciras se encontró el gol en el minuto 41. Un balón largo que presionó Tomás desembocó en un córner en el que Javi Montoya falló al intentar atajar el balón y Javi Cueto estaba ahí para meter la pierna y marcar para sorpresa de todos.

El Algeciras retornó del intermedio con una variante. Borja Fernández sustituyó a David Martín. Con el resultado a favor, la idea pasaba por hacerse con el control del balón y de la situación, y el gallego es uno de los que mejor administrar el tiempo con la posesión. Diego Esteban cayó a banda y Mario García adelantó su posición.

Trataba de empujar el Melilla en esos primeros compases del segundo acto, pero la ocasión llegó del lado del Algeciras en un balón robado por Borja que terminó con Zequi encarando desde la izquierda y sacando un chut que se marchó fuera por muy poco. El disparo levantó las palmas de un público que quería más.

El Melilla seguía contestando el balón al Algeciras. A los de Juan Sabas solo les vale sumar de tres en tres por lo que el paso al frente era cuestión de tiempo. Los de Escobar, por su parte, comenzaron a multiplica sus imprecisiones. Quedaba demasiado tiempo como para caer en ese miedo de perder un triunfo tan necesario para espantar fantasmas y dudas.

El Algeciras tuvo un rayo de luz en el minuto 67 cuando trenzó su mejor combinación de la mañana, una jugada que acabó en una contra que pudo ser letal, pero Zequi eligió pasar cuando la mejor opción era tirar.

Escobar metió a Roldán y Sardinero para afrontar el último cuarto de hora, el momento de la verdad. El partido no estaba cerrada ni mucho menos y además el Algeciras se empeñaba en complicarse, como en el balón que perdió Borja y propició un buen susto a las gradas al filo del 80'.

El tramo final se hizo larguísimo y se embarró con algunos piques y tarjetas. El Algeciras supo estirar su sufrimiento frente a un Melilla con corazón pero muy cortito de elementos para marcar las diferencias. Los rojiblancos aumentaron las pulsaciones de las gradas un poco más cuando en el minuto 93 desperdiciaron una contra muy clara por fuera juego de Milosevic. Está escrito que el Algeciras siempre gusta más de ganar con el corazón en un puño.