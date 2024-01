El Algeciras tiene "muy avanzada" la salida de Marino Illescas

El Algeciras CF tiene "muy avanzada" la salida del centrocampista Marino Illescas. Así lo ha desvelado este domingo el entrenador rojiblanco, Lolo Escobar, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante la UD Melilla en el Nuevo Mirador.

"Marino tiene todas las papeletas para salir. Eso me ha transmitido el club, que tiene una cosa muy avanzada", contestó Escobar al ser preguntado por la ausencia del futbolista en la lista de citados. "Me dijeron que no era un jugador que pudiera convocar esta semana por su posible salida", remarcó.

Si se consuma la marcha de Marino, sería la cuarta baja del Algeciras en el mercado de invierno tras las de Iker Amorrortu y Rodrigo Sanz, ambos al Tudelano (Segunda RFEF), además de la prematura retirada del estadounidense Jack Imperato (con ficha del filial) por problemas de salud.

Marino (327 minutos) llegó como un refuerzo joven para dar profundidad y alternativas al centro del campo, pero el jugador apenas ha tenido protagonismo en una zona dominada por cuatro titularísimos. "Poco se ha podido ver realmente de un centrocampista con talento. Ha cumplido cuando ha tenido la oportunidad. Aprobado", valoró este periódico en las notas de la primera vuelta.

Escobar, que ya comunicó a la dirección deportivo lo que cree que necesita la plantilla como refuerzos, está deseoso por finalizar la ventana de fichajes: "Al final este mes es una locura, pasan un montón de cosas. Está bien mover el árbol, que haya movimiento, que entren y salgan, pero al final estás generando desconcierto a nivel de plantilla. Tengo ganas de que llegue el día 31 y se cierre el plazo".