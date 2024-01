Las notas de la primera vuelta del Algeciras CF

Acabada la primera vuelta de la temporada en el grupo II de la Primera Federación, llega el momento de entregar las notas de invierno del Algeciras CF, que marcha en décima posición con 27 puntos. El equipo de Lolo Escobar tiene diez puntos sobre el descenso y está a ocho de la zona de play-off que cierra el Recreativo de Huelva. Europa Sur evalúa, argumenta y puntúa la actuación individual de cada uno de los pupilos de la plantilla rojiblanca.

Lucho García (1.620 minutos). El colombiano se hizo con la titularidad desde el primer momento y se ha probado como uno de los mejores porteros de la categoría y, hasta el último bache, uno de los menos batidos del grupo. Lucho ha dejado grandes actuaciones, paradas increíbles y, sobre todo, ha acabado con la irregularidad que perseguía a la portería del Algeciras en los dos últimos años. Sobresaliente. Marcos Lavín (90 minutos). El madrileño debutó en la última jornada, en una plaza difícil como Castalia, y destacó con una grandísima actuación. En solo un partido corroboró lo que se intuía de la pretemporada. Sobresaliente su único partido.

Juan Rodríguez (1.606 minutos). El central no empezó como titular pero tardó poco en convertirse en el mejor socio de Diori. El de Cedeira siempre da el nivel, ha dejado destellos de mucha calidad a la hora de sacar el balón y la afición no olvidará el compromiso que demostró poco días antes del fallecimiento de su padre. Notable alto. Yac Diori (1.591 minutos). El zaguero de Níger se ha ganado el sitio desde la jerarquía. Contundente por arriba y sin complicarse la vida con el balón, Diori casa a la perfección con Juan Rodríguez y ha rendido siempre a un nivel notable. Tomás Sánchez (1.587 minutos). El algecireño ha recuperado por momentos su mejor nivel. Dueño y señor del lateral izquierdo, Tomás se ha sentido con libertad para sumarse al juego de ataque y de sus botas han salido algunas asistencias. Sin Iván en el campo, se debe hacer sentir más. Entre el bien y el notable. Rafa Roldán (1.571 minutos). El malagueño se ha erigido en una de las sorpresas del nuevo Algeciras. El lateral diestro ha destacado por su entrega, por un carácter peleón que encarna a la perfección lo que Escobar quiere para el colectivo, aunque en el último tramo ha experimentado un ligero bajón defensivo. Un bien muy sudado. Admonio (533 minutos). El zaguero ha sido el quinto elemento de una defensa casi inamovible. Escobar, más allá de la excentricidad de ponerlo de delantero centro en Alcoy, ha echado mano del jugador desde el banquillo para cerrar partidos. Admonio, por norma general, ha cumplido bien. Dani Merchán (192 minutos). El catalán fue de los últimos en llegar y tuvo que lidiar con una lesión, sin embargo ha dejado buenas sensaciones cuando ha empezado a tener minutos. Aprobado. Ángel López (64 minutos). Escasa presencia para un futbolista que prometía mucho. La irrupción de Roldán ha hecho que Ángel apenas haya tenido protagonismo como jugador de refresco para la banda derecha. Da la sensación de que está más fuera que dentro. Suspenso. El único inédito en defensa es César Benavides, que también tuvo lo suyo por problemas burocráticos. A la espera de verlo, sin calificar.

El mariscal del centro del campo ha sido Eric Montes (1.612 minutos). El más regular y el más determinante para dar equilibrio al sistema de Lolo Escobar. El día que faltó se notó horrores. Un mediocentro total cuyo techo aún está por ver. De diez. Borja Fernández (1.465 minutos). Nadie discute que el gallego es el medio con más calidad de la plantilla, aunque Borja tiene luces y sombras. En la primera vuelta, han sido más las luces y el banquillo de Castalia no debe pasar de toque de atención. Bien. Iván Turrillo (1.267 minutos). La sanción de cuatro partidos por el dichoso incidente en La Rosaleda va a pasar factura al capitán. Su presencia sigue siendo fundamental en el once por el carácter, la experiencia, los goles y todo lo que aporta. No volverá hasta febrero. Notable. Mario García (985 minutos). Dos lesiones, una en verano y otra cuando mejor estaba, han lastrado al chiclanero. Mario es un todocampista. Su mejor pico coincidió con el del equipo. Ahora trata de volver al nivel tras recuperarse. Bien con potencial para mucho más. Marino (327 minutos). Poco se ha podido ver realmente de un centrocampista con talento. Ha cumplido cuando ha tenido la oportunidad. Aprobado.

Diego Esteban (1.656 minutos). El futbolista que más minutos ha disputado en la primera vuelta con el Algeciras y el pichichi compartido con Eric Montes y Zequi. Esteban ha demostrado ser un jugador distinto, repleto de clase aunque los cambios de posición no le han beneficiado en este último tramo. De lo más notable en esa segunda línea de ataque. Zequi (1.241 minutos). El de Sanlúcar comenzó ilusionando pero ha perdido muchísimo fuelle. Es verdad que con él en el campo, el equipo siempre dispone de una amenaza por los costados, pero necesita más consistencia para que sus oportunidades no queden en fuegos artificiales. Aprobado, pero hay que pedirle más. Sardinero (617 minutos). El atacante ha ido adquiriendo minutos aunque da la sensación de que ha jugado mucho fuera de puesto. Escobar lo intentó como falso nueve pero donde más lució fue en banda. Aprobado, siendo generoso. Javi Cueto (397 minutos). El joven delantero se ha tenido que cargar de paciencia porque apenas ha tenido oportunidades. Saliendo desde el banquillo y con un par de goles, Cueto parece que ha logrado el protagonismo que busca para esta segunda mitad liguera. Por actitud merece el aprobado. David Martín (272 minutos). Un futbolista de la talla de David Martín no se puede conformar con una presencia testimonial. Lamentablemente su primera vuelta quedó marcada por aquel gol fallado a puerta vacía ante el Sanluqueño. Suspenso. Stefan Milosevic (63 minutos). La eterna espera para ver debutar al balcánico acabó a mediados de diciembre. Desde entonces, sus minutos van con cuentagotas y hay pocos criterios para evaluarlo. Sin calificar. Pimienta (9 minutos). El tarifeño es el único canterano que ha tenido algo de bola con Escobar esta temporada. Salió en La Rosaleda con el 2-0 y marcó un gol que dio esperanzas. Ahora ha tenido la mala pata de lesionarse. Un gol en 9 minutos lo firmaría cualquiera. Su calificación es que merece más tiempo de juego.

Hay tres jugadores que han formado parte del Algeciras en la primera vuelta y que ya no están en el club: Iker Amorrortu, Rodrigo Sanz y Jack Imperato. Los tres se desvincularon inéditos esta temporada.

Otros tres jugadores del filial que están en dinámica del primer equipo, Curro, Iker Navarro y Mario Fernández, tampoco se han estrenado en el presente curso.