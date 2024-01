López-Pinto: "Busco minutos, pero sé que hay competencia; el Algeciras va sexto"

Con tanta ambición como humildad, Javi López-Pinto se ha impregnado ya del espíritu que posee al Algeciras CF de Lolo Escobar. El primer fichaje de invierno de los albirrojos -el único de momento- derrocha ganas pero también esa tranquilidad del futbolista joven que se siente capaz ante un desafío. El catalán acaba de aterrizar cedido por el Burgos CF (Segunda División) y sabe que está ante una oportunidad para reivindicarse en Primera Federación la segunda mitad de la temporada.

"Sé donde vengo y la historia de este club", comenzó López-Pinto en su presentación este miércoles en el Nuevo Mirador. "Estoy con ganas de competir y dar lo máximo. Trabajo, constancia, esfuerzo y humildad no me van a faltar", aseguró.

El extremo, acompañado por Jordi Figueras, se define como "un jugador encarador, me desmarco, voy a los espacios... El míster me explicó los sistemas y ahora estoy adaptándome poco a poco, creo que bien, y puedo dar un tipo de perfil que a lo mejor no hay. Puedo ser diferencial de tres cuartos de campo para arriba", manifestó.

López-Pinto, que ya tuvo sus primeros compases en el empate en San Fernando del pasado domingo, quiere regularidad, pero obviamente sabe que tiene que ganarse el puesto: "Busco minutos como es lógico, pero sé que hay muy buenos jugadores, por eso el Algeciras va sexto. Hay competencia y todos tenemos que trabajar para hacernos hueco en el once".

El sub-23 apenas lleva una semana y ya se siente como en casa: "Desde el primer día he sido acogido estupendamente. Eso ayuda a que me pueda centrar a seguir entendiendo y aprendiendo lo que pide el míster, cogiendo ritmo, ideas", señaló López-Pinto, que ha sido asesorado por Marino -su compañero en el Burgos Promesas, ahora cedido al Arenteiro- y por el exalgecirista Nico Van Rijn.

El barcelonés se siente "física y mentalmente preparado" si el sábado (16:00) le llegase la oportunidad de ser titular contra el Alcoyano en el Nuevo Mirador y espera que los lesionados se recuperen lo antes posibles. "Que estemos todos disponibles para el míster", expresó.

El atacante quedó satisfecho con lo que vio en San Fernando en su primera impresión del equipo: "La base defensiva está bastante bien, a lo mejor falta algo más con balón arriba como dijo el míster, pero creo que hay jugadores de mucha calidad".

Jordi Figueras: "Estamos abiertos"

Jordi Figueras, una de los dos patas de la dirección deportiva del Algeciras, dio la bienvenida pública a Javi López-Pinto y explicó su incorporación: "Entendimos que es un jugador que necesitaba el equipo. Un extremo que prefiere banda izquierda pero se desenvuelve bien en todas las posiciones, rápido, encarador, vertical... Es un chico que necesitaba el equipo para crear más competencia entre todos".

Figueras aseguró que "la puerta está abierta" hasta que el mercado acabe este próximo jueves. "Estamos trabajando en todo, abiertos que es lo lógico en un mercado de invierno porque siempre hay jugadores que necesitan más minutos", expresó sin dar nombres ni puestos. "Nos gusta trabajar desde la sombra y que se sepa lo menos posible", recordó.

El dirigente aseguró que no han recibido oferta alguna por futbolistas de la plantilla y subrayó que están muy contentos con el compromiso" del vestuario. "Buscamos mejorar el equipo, traer por traer no vamos a hacerlo. Estamos en una situación muy buena para luchar por el objetivo de la permanencia desde la ambición por tenerla cuanto antes".

Figueras no cree que la plantilla se haya quedado coja: "Creo que somos 21 de la primera plantilla, más lo que están en dinámica de filial. Entendemos que tenemos una plantilla bastante completa y un equipo competitivo".