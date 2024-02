El Cuesta del Rayo apuesta por el Algeciras

El Algeciras CF y el Cuesta del Rayo Veteranos CF acaban de firmar un convenio destinado a estrechar los lazos de colaboración entre el primer equipo de la ciudad y uno de los clubes más populares del fútbol base algecireño. El acuerdo, algo habitual hace no tantos años, viene a romper la tendencia actual por la que muchos clubes de cantera de Algeciras -y del resto del Campo de Gibraltar- se están vinculando al Cádiz CF.

La entidad del Nuevo Mirador anunció el pasado fin de semana la firma de un acuerdo de colaboración con el Cuesta del Rayo "para el desarrollo del fútbol formativo y el acompañamiento en la mejora y planificación de la metodología deportiva".

Básicamente, los albirrojos se ponen a disposición de los técnicos del Cuesta del Rayo para cualquier tipo de asesoramiento en el trabajo deportivo al mismo tiempo que el Algeciras obtiene preferencia para poder captar a jugadores del Cuesta del Rayo, que también adquiere un paquete de entradas para los días de partido.

El acuerdo tiene un significado mucho más simbólico que práctico, pero pone de la mano a dos clubes de la ciudad. Así lo defiende un hombre que lleva más de media vida implicado con el fútbol base algecireño, José Antonio Tonda, el eterno presidente del Rayo Piñera y ahora el máximo dirigente del Cuesta del Rayo.

"Soy algecireño y algecirista, por encima de todo", subraya Tonda, que se alegra de que el Algeciras vuelva a dar el paso para acercarse a la prolífica cantera de la ciudad. Tonda es un veterano que conoce a la perfección los entresijos de la base algecireña y las continuas e históricas dificultades que han tenido y tienen para sacar adelante a sus equipos de niños.

"El fútbol base de Algeciras está maltratado, lo ha estado siempre", afirma tajante. "Y la cantera del Algeciras tampoco es que pase ahora por un buen momento, pero nosotros queremos estar con el Algeciras, con el equipo de nuestra ciudad", sostiene Tonda.

El Cuesta del Rayo cuenta esta temporada con siete escuadras entre los federados y los no federados, desde benjamines hasta juveniles. Tonda ha tenido que prescindir de las categorías más pequeñas, los bebés y los prebenjamines, ante la dificultad de armar las plantillas en un momento complicado también por el traslado del campo. El club tuvo que abandonar su casa por las obras del Lago Marítimo en el Llano Amarillo -donde prácticamente hacía vida en unos contenedores junto al albero- y ahora se ha establecido en el campo del Saladillo... aunque en unas condiciones muy precarias.

Tonda aboga por recuperar las buenas relaciones con el Algeciras y por intentar volver a aquellos tiempos en los que algunos jugadores de la cantera local alcanzaban el primer equipo. "Con el Rayo Piñera tuvimos a Chuti, a Ángel...", recuerda. "Tenemos que intentar entre todos que el Algeciras tenga más jugadores como Iván el día de mañana", proclama.

Con la conversión en Sociedad Anónima Deportiva, el Algeciras, bajo el mando de Félix Sancho, hizo un intento por conveniarse con todos los clubes de la base de la ciudad, una intentona que parece que no pasó de las buenas intenciones. Tras el cambio de propiedad, con Fútbol Coalition al frente y con Ramón Robert como máximo representante en el Nuevo Mirador, las relaciones con la base entraron en un punto muerto. "La gente que dice que el Algeciras ya no es el Algeciras... El Algeciras sigue siendo el Algeciras y si no fuera por estas personas a saber dónde estaríamos jugando", reflexiona Tonda.

Muchos clubes de Algeciras tomaron la opción de unirse a la estructura del Cádiz. El caso del Monitores quizás es el más conocido, pero también lo hicieron otros como el CD Elcano, el San Bernabé y otros tantos. Los cadistas también están echando sus redes fuera de la ciudad como en el Cortijillos o el Guzmán El Bueno de Tarifa. Otros clubes vienen conveniándose en los últimos años con el Real Betis, el Sevilla e incluso el Málaga (que ahora comparte categoría con el Algeciras).

El debate está abierto en el fútbol base de la ciudad, con cada club defendiendo sus intereses y sin un gran acuerdo que repercuta en beneficio del primer equipo de Algeciras. La falta de medios sigue siendo el principal problema de un problema ¿sin solución?