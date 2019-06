Huele a Feria. Huele a Fútbol. Ambos en mayúsculas. El Algeciras CF recibe a la UD Socuéllamos en el primer capítulo de la batalla final por el ascenso a Segunda B. Ya no hay más después de esto. Toda la temporada, sus esfuerzos y sus sufrimientos, todo se decide en una eliminatoria a dos partidos que arranca este primer domingo de la Feria Real algecireña en el Nuevo Mirador (11:30), un estadio que espera vivir un lleno como en las grandes ocasiones.

El algecirismo está volcado por completo con su equipo, all in, dispuesto a que no quede un solo asiento libre y convencido de que buena parte del ascenso pasa por golpear primero, tomar ventaja en casa y marchar por delante a la provincia de Ciudad Real, donde el domingo día 30 a las 12:00 en el Paquito Giménez uno de los dos clubes volverá a la categoría de bronce.

Alineaciones probables Algeciras CF: Romero; Juanjo, José Carlos, Borja Vicent, Pablo de Castro, Cerpa, Tote, Iván, Antonio Sánchez, Pablo Ganet y Antoñito.

UD Socuéllamos: Arellano, Carlos García, Zurdo, Toboso, Marc, Ramón, Essomba, Jesús García, Kike Domínguez, Belencoso y Acevedo o Parada.

Árbitro: Luis Enrique Morona del Campo (Madrid).

Hora: 11:30 (partido de ida).

Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras.

Después de haber dejado por el camino a dos históricos como el L'Hospitalet y el Real Jaén, el Algeciras mide sus fuerzas con otro hueso duro como el Socuéllamos, el campeón de Castilla-La Mancha, un rival de un pueblo pequeño con una plantilla de muchos quilates y más experiencia si cabe, que se quedó sin ascenso ante el Mérida en la fatídica tanda de penaltis y después se recompuso al eliminar con contundencia al Móstoles.

Emilio Fajardo dispone de todos sus guerreros. ¿Cómo nos sorprenderá el técnico albirrojo? He ahí la cuestión porque esta semana más que nunca la semana de trabajo ha discurrido con absoluto celo, más aún después de que el cuerpo técnico haya interceptado al presunto espía que colaboró con el Hospi. Una chinita más en los zapatos de un vestuario que sigue adelante hacia su objetivo. En principio, Fajardo podría repetir el once inicial que con tanta solvencia venció en La Victoria. Karim o Antonio Sánchez se disputan el '9' salvo que el míster se decante por dos puntas para tratar de perforar una defensa que presume de ser imbatible.

Los albirrojos, sin sancionados, tienen apercibidos a tres de sus puntales: Borja Vicent, Iván y Cerpa. Fajardo asume que la entidad del partido obliga a no pensar en las tarjetas: "Van a ser dos finales de máxima exigencia y de un ritmo alto", vaticina el técnico, que esta semana ha podido empaparse de su oponente, además de recibir el consejo amigo de los algecireños Willy, del Ceuta, y Mario Ramón Hidalgo, del Mérida. "El Socuéllamos es un equipo muy duro, rocoso, con las ideas muy claras", afirma. "Lo que hace lo hace muy bien, es difícil de batir, cuando tiene ocasiones las mete porque cuenta con dos jugadores arriba, dos matadores", advierte el preparador.

Fajardo considera que las claves pasan por "no regalar, finalizar todo y jugar a una velocidad alta" y da por hecho que con "las dos superficies" tan dispares "vamos a ver dos partidos diferentes". El algecirista remarca la importancia de imponerse en el Nuevo Mirador: "Tenemos que hacer el partido que nosotros queremos, que se les haga grande y sufran lo máximo posible".

Los futbolistas, que el pasado jueves fueron agasajados por la Peña La Bufanda, rezuman ilusión y ganas ante esta gran final. Todos han ido aunando voces a lo largo de la semana para que el Mirador presente este domingo la mejor entrada de la temporada. La plantilla de Fajardo quiere una caldera de algeciristas antes de que todo el mundo se vaya a disfrutar del domingo de Feria. Las peñas han quedado poco antes de las 10:00 para hacer un recibimiento por todo lo alto a los albirrojos.

El domingo jugamos el partido más importante del año ... nos merecemos todos vivir un día especial .. es la hora perfecta y con el mirador lleno y el apoyo de nuestra afición es mucho más fácil, vamos a reventar nuestro estadio por favor💪🙏 #yosicreo #elfondonosune #algecirasCF — Iván Turrillo (@Ivantc20) 18 de junio de 2019

"Estamos ante una eliminatoria muy igualada, con dos muy buenos equipos. Creo que partimos al 50%", sostiene Emilio Fajardo, seguro de que sus chicos estarán a la altura de la última gran cita que les separa de la tierra prometida.