Emilio Fajardo entiende que la final por el ascenso a Segunda B del Algeciras CF con la UD Socuéllamos enfrenta a "dos muy buenos equipos" y que por tanto la eliminatoria "está al 50%". El entrenador albirrojo pide un Nuevo Mirador "lleno" el domingo a las 11:30 para intentar decantar la balanza en casa, convencido de que en la vuelta, el domingo 30 a las 12:00, "será otro partido totalmente diferente".

El algecirismo cuenta las horas para la gran cita del primer domingo de Feria, el último encuentro de la temporada en el templo de La Menacha: "Tenemos unas ganas enormes, queremos ser protagonistas en esta final y afrontarla con la ilusión por bandera", asegura el técnico.

Fajardo destaca las virtudes de un Socuéllamos del que todo el mundo habla maravillas: "Sus números lo resumen muy bien y si después ves los partidos, lo verificas: es un equipo muy duro, rocoso, con las ideas muy claras", afirma. "Lo que hace lo hace muy bien, es difícil de batir, cuando tiene ocasiones las mete porque cuenta con dos jugadores arriba, dos matadores, además de Borja, que aprovecha cuando entra. Dentro del área no perdona una y fuera tiene las ideas muy claras", analiza Fajardo.

"El Socuéllamos ha recibido muy pocos goles en liga, en Copa Federación y en los playoffs ninguno", prosigue el albirrojo. "Intenta que pasen pocas cosas y mantener la portería a cero, y luego buscan sacar algo de cualquier falta, balón parado... con un juego muy directo".

El algecirista concede que obtener un buen resultado en casa es importante, pero no garantiza la tranquilidad en la vuelta: "La prueba la hemos tenido en que los dos partidos fuera han sido diferentes: en Hospitalet sufrimos y en Jaén conseguimos ganar otra vez con solvencia", recuerda. "En esta eliminatoria, como en las anteriores, los dos vamos a tener nuestros momentos porque somos dos muy buenos equipos, así que el que regale menos, el que sea más contundente y el que aproveche sus oportunidades será el que se lleve la eliminatoria", opina.

Fajardo insiste en que las claves pasan por "no regalar, finalizar todo y jugar a una velocidad alta" y advierte de que con "las dos superficies" tan dispares "vamos a ver dos partidos diferentes". "En aquel campo siempre ocurren cosas por el juego directo y las dimensiones, tanto a favor como en contra, así que intentaremos también preparar la manera de afrontarlo la semana que viene. Lo primero es jugar en casa y en el Nuevo Mirador tenemos que hacer el partido que nosotros queremos, que se les haga grande y sufran lo máximo posible", zanja.

Los albirrojos están al completo: "Los jugadores están terminando fuertes, hay golpes, hay molestias porque el ritmo es muy alto y la exigencia máxima, pero recuperan bien y están con ganas ya de domingo", avanza Fajardo.

El horario matinal no es problema para el vestuario: "Tenemos como espejo el partido de Los Barrios. Sabemos lo que representa el primer domingo de Feria para Algeciras, había que saber afrontarlo en este contexto y queremos el campo lleno, con ambiente de final, de fiesta porque unos sin otros no somos nadie. Necesitamos el lleno, que sea un infierno", solicita el míster.

Fajardo considera que no sería justo hablar de favorito en esta última eliminatoria: "Estamos al 50-50. Vamos al presente y a los números reales, sin olvidar que el Socuéllamos el año pasado se quedó a un minuto de subir y nosotros caímos en la primera eliminatoria; además es un rival que han entrado primero con más de 90 puntos y nosotros cuartos; ellos han demostrado un nivel muy bueno, ante el Mérida y ante el Móstoles y no se pueden sentir inferiores al Algeciras ni nosotros tampoco inferiores a ellos. Estamos ante una eliminatoria muy igualada, con dos muy buenos equipos y al 50%", explica.

Sobre la veteranía del oponente y en concreto de Belencoso y Megías, Fajardo lanza un guiño: "Son dos goleadores, dos profesionales y no hay que tener en cuenta demasiado la edad. El futbolista cada día se cuida más y estos dos tienen mucho gol. Vamos a intentar que jueguen lo más lejos de la portería. Eso sería una buena noticia para nosotros", remató.

Cazado el presunto 'espía' del L'Hospitalet

Preguntado por este asunto, que desveló el entrenador del L'Hospitalet, Jonathan Risueño, tras el partido en el Nuevo Mirador, Emilio Fajardo manifestó que hay una persona señalada dentro del club, aunque no ha trascendido su nombre: "Había un comentario del entrenador del L'Hospitalet, había una pequeña duda de si era verdad o no, sabíamos que podía ser pero hasta que no ocurriera... Es una pena porque siendo de aquí de Algeciras es una pena. Ya lo dije, es muy duro que alguien de aquí, que tiene que vivir aquí haga eso. Ya sabemos cómo es nuestra afición para lo bueno y para lo malo, no me gustaría estar en la piel de alguien dando información sobre mi club. Sigo sin entenderlo, no nos va a afectar nada. Si dio información y pasamos, creo que el nivel no fue muy alto de quien la da. Si uno se siente bien vendiendo a su club, allá cada uno", expresó el técnico albirrojo.