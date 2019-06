Como ha sido norma en esta fase de ascenso a Segunda B, el camino del Algeciras CF vuelve a cruzarse con un rival potente y con algún ex de la Balona. La UD Socuéllamos cuenta en sus veteranas filas con dos: Zurdo y Belencoso. El delantero, el segundo, quizás sea el más reconocido para la afición, un auténtico trotamundos y voz autorizada en el vestuario del club de Ciudad Real. "Va a ser una eliminatoria bonita", augura el goleador.

"El Algeciras es un rival que no queríamos", interviene tajante Juan Carlos Belencoso, que a sus 37 años no se anda con rodeos. "Está en una buena dinámica, es un club histórico y viene de eliminar a dos grandes equipos como el L'Hospitalet y el Real Jaén, lo que te dice a las claras lo bien que anda", afirma.

"Está claro que el sorteo manda y nos ha tocado el camino más duro a los dos. Va a ser una eliminatoria bonita y seguro que muy disputada en los dos campos", vaticina Belencoso.

El Socuéllamos es para muchos uno de los cocos que quedaban en el bombo: "Nosotros estamos bien, no estamos encajando goles, algo muy importante en este tipo de partidos. Nos hemos recuperado psicológicamente de lo de Mérida", reconoce el delantero albaceteño.

"Es verdad que al verte tan cerca del ascenso y perder la eliminatoria de campeones es complicado, te encuentras en una segunda oportunidad, que a muchos se le indigesta, como de hecho ha pasado con otros campeones, y la cabeza juega también. Al término del partido en el Romano lo hablamos, que eso ya había pasado y que ahora teníamos una nueva ocasión", explica Belencoso.

El exalbinegro da crédito al rival al que apearon en la segunda criba: "El Móstoles es un rival que juega bien al fútbol y ante el que sufrimos mucho, sobre todo allí en su campo, donde marcamos en el minuto 87", dice. El mágico minuto 87 para el Algeciras ¿Casualidad?

"Supimos sufrir, estar seguros y aprovechar nuestras oportunidades", relata Belencoso, unas virtudes de las que ya avisaron los algecireños Willy y Mario Ramón. El ariete da valor a la concentración: "En un playoff cualquier detallito te puede marcar un partido. No es como en una liguilla que perdías un partido y no pasaba nada, aquí cinco minutos tontos te pueden costar una eliminatoria", advierte.

El punta del Socuéllamos es uno de los que conoce la plaza en la que su equipo lidiará el domingo (11:30): "He jugado en el Nuevo Mirador y sé que vamos a un gran estadio con una grandísima afición", resalta. "Para nosotros eso es una motivación más, el poder jugar ante siete u ocho mil personas, como en Mérida. Vamos a terreno hostil pero al mismo tiempo es bonito para los futbolistas".

Belencoso habla de sus dos etapas en el Yugo y del reto que hay en el vestuario del Paquito Giménez: "Tengo una espinita clavada con el Socuéllamos. Yo llegué hace dos temporadas desde la India, faltando dos meses, y no pudimos evitar el descenso. Luego me marché a otro club y el pasado verano regresé. La plantilla mantiene la columna vertebral de los que estuvieron a minutos de subir hace un año con aquel penalti que no fue, así que todos tenemos esa espinita de devolver al Socuéllamos a Segunda B", sostiene.

"Es una pena que después de tanto sufrimiento de unos y de otros, uno de los dos se vaya a quedar sin el premio", lamenta de forma sincera. "Así que vamos a jugarlo, a disfrutarlo, con deportividad y que gane el mejor", proclama Belencoso.

El albaceteño confía en que la eliminatoria sea una fiesta en ambos sitios: "Sé cómo lo está viviendo la gente en Algeciras, además es feria. Espero un grandísimo ambiente de fútbol y de fiesta", asegura. "Aquí a la vuelta el Algeciras se va a encontrar otro ambiente magnífico, con 2.500-3.000 personas en un pueblo pequeñito pero muy ilusionado y que va a brindar un trato genial", garantiza.

Su paso por la Balona

Juan Carlos Belencoso formó parte de la Real Balompédica Linense en la temporada 2006/07, hace ya más de una década. "Sí que hace tiempo y claro que me acuerdo", dice. "Había una plantilla con jugadores importantes", rememora y nombra a David Pérez, Noel, Chico... "Aquella Tercera división era muy potente, luego los tiempos cambiaron, llegó la crisis y muchos equipos y clubes han tenido que sufrir para volver a su sitio, aunque me consta que la Balona lo ha hecho muy bien todos estos años", sentencia.