El técnico del CE L’Hospitalet, Jonathan Risueño, cree, pese a la derrota ante el Algeciras en el Nuevo Mirador, que están capacitados para "remontar la eliminatoria en nuestro estadio". "Si el Algeciras marca, tenemos que meter tres. El resultado que se llevan para la vuelta es muy bueno pero esto es fútbol y estamos a un gol de igualar la eliminatoria. El que dé al Hospitalet por muerto se equivoca", explicó.

“Era una eliminatoria que se preveía muy igualada y todavía queda un partido. Creo que se decidió por un detalle, pero esto no ha acabado", sostuvo. "En la primera parte nos sometieron con centros laterales y cambios de orientación porque interpreta bien, sobre todo, los laterales. Creo que en la primera parte hicimos un gran trabajo defensivo y defendió en bloque muy bien", analizó.

"La segunda parte cambió porque corregimos bien todas esas cosas que estábamos haciendo mal. El segundo tiempo fue de dominio de L’Hospitalet. Tuvimos cuatro ocasiones claras, dos muy claras, y cuando la gente daba por bueno el empate a cero tuvimos un fallo. Una pérdida de balón que aprovecharon ellos. Está siendo una eliminatoria muy igualada con un público excepcional. Agradecer a la gente de Algeciras porque nos hicieron sentir como futbolistas profesionales desde nuestra llegada al estadio", se sinceró.

"Sabíamos cómo iban a jugar y con qué once iban a salir, que desde el jueves ya nos lo habían filtrado, que iban a cambiar el modelo de juego, sabíamos que Karim iba a jugar arriba y que Pipo estaría en banda. Habíamos practicado desde el jueves con los perfiles que iban a salir del Algeciras. Confiamos en nuestra filtración y acertamos", dijo.

"Queda un parido de vuelta en nuestro campo que lo prepararemos igual de bien. Por nuestro campo pasaron equipos importantes a los que ganamos con solvencia y encima está el césped sintético. Es un desplazamiento difícil y encima tenemos a nuestra afición. Ahora mismo no apostaría por nadie. Le puede pasar a cualquiera. Estamos a muerte con él porque es buenísimo y no hay nadie que sienta esta camiseta como él. El fútbol fue muy injusto con Cristian Gómez en esta ocasión", señaló.

Preguntado por su expulsión en el descanso comentó: “En la vida las injusticias hay que aceptarlas. Vienen como vienen y hay que tragar. Hay que seguir. Cuando salimos por el túnel de vestuarios hacia el campo el árbitro se dirigió a mi y me expulsó porque el equipo tardó demasiado en saltar al terreno de juego. En la primera parte salimos un minuto tarde y que en la segunda salimos ya tarde. Me parece excesivo que no esté en la vuelta por esto", lamentó.