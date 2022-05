Los antecedentes por alineación indebida similares a la reclamación del Algeciras contra el Castilla

¿Cometió alineación indebida el Real Madrid Castilla en el Nuevo Mirador? El Algeciras CF así lo cree y, con el reglamento por delante, va a remitir el pertinente recurso al Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. El club albirrojo, que tiene hasta el miércoles para formalizar el recurso, ofrecerá las explicaciones necesarias de manera pública este martes en una rueda de prensa en el estadio.

Mientras tanto, el algecirismo y aficionados al fútbol de la categoría y en general debaten y cruzan sus opiniones y teorías al respecto del caso sucedido en el Castilla. La hinchada rojiblanca lo tiene claro y respalda a la entidad en su decisión de recurrir porque considera que el filial blanco se quedó con solo seis jugadores con licencia del equipo sobre el césped tras la expulsión de Antonio Blanco (minuto 79) y, según la norma, no hay más que discutir. No obstante, hay quienes apoyan que el balón no se puso en juego -el reloj sí siguió corriendo- antes de que el Castilla hiciese el cambio de Villar por Jardí para volver a contar con siete pupilos del 'B'.

¿Existen antecedentes sobre este caso en particular? Uno de los más recientes se dio en el Castellón-Villarreal B de la temporada 2019/20 en Segunda B. Corría noviembre de 2019 cuando se disputó el duelo que ganó el filial por 1-2. El Villarreal B, no obstante, acabó con ocho jugadores por tres expulsiones y el Castellón se cercioró de que el mini submarino había terminado con solo seis futbolistas con licencia del equipo. Los amarillos ya habían agotado los cambios cuando ocurrió la tercera expulsión, la del portero Diego Fuoli.

El Castellón recurrió en base al mismo artículo que lo hace el Algeciras (artículo 223) y Competición le dio la razón. El Villarreal acudió a Apelación, que desestimó el recurso. La resolución puso fin a la incógnita sobre el pase de los albinegros al playoff, que dependía de un veredicto favorable (como puede pasar en esta ocasión con los albirrojos). El Castellón disputó la fase de ascenso como primero de grupo y acabó ascendiendo a Segunda esa temporada.

Hay varios casos, algunos en el fútbol profesional, en los que varios clubes estuvieron a punto de incumplir la norma de un mínimo de siete jugadores con licencia del equipo sobre el campo. Uno de los más famosos es el Barcelona de Xavi el pasado mes de enero en Granada cuando los azulgrana se arriesgaron a quedarse con seis jugadores con licencia del primer equipo con Nico, Abde y Álvaro Sanz en el césped y tras la expulsión de Gavi. La prensa nacional se hizo eco.

En noviembre de 2020 el Sporting de Gijón estuvo a punto de cometer el mismo error en su encuentro ante el Rayo Vallecano de Segunda. El VAR salvó a los rojiblancos tras rectificar la expulsión de Javi Fuego que habría dejado con seis a los sportinguistas y sin cambios. "Los cambios eran los que creía, es un riesgo que corremos, pero tampoco podemos trabajar sobre hipótesis", dijo David Gallego entonces.

En noviembre de 2016 fue el Málaga el que casi la pifia ante el Barcelona. Los malaguistas jugaron durante varios minutos con siete jugadores del primer equipo y la entrada desde el banquillo de Duda dos minutos antes de la expulsión de Juankar evitó que se hubiesen quedado con solo seis. Los medios también se hicieron eco de un caso.

Sin embargo, hay otros casos que no prosperaron o que incluso fueron revertidos por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Uno también reciente fue la reclamación del Deportivo de la Coruña ante el Extremadura porque los de Almendralejo estuvieron en torno a un minuto con seis jugadores de la primera plantilla dentro del terreno de juego debido a unas molestias de Airam Cabrera, que tuvo que ser atendido por un médico, pero retornó al campo. La causa llegó hasta el TAD, que dictó una resolución favorable al Extremadura.

Otro expediente que resolvió con un giro final el TAD fue el del DUX-Unionistas en aquel partido en el que los charros jugaron con uno más unos segundos tras una confusión en las sustituciones. Competición y Apelación retiraron el punto logrado al Unionistas, pero el TAD consideró que el error fue arbitral y devolvió el punto a los de Salamanca. La reclamación del DUX tuvo lugar en noviembre de 2021 y el TAD resolvió en abril en 2022.