El Algeciras estudia recurrir el partido ante el Castilla por alineación indebida

El Algeciras CF va a recurrir, salvo sorpresa de última hora, el partido que empató con el Real Madrid Castilla el pasado sábado en el Nuevo Mirador al entender que el filial cometió alineación indebida tras la expulsión de Antonio Blanco, momento en el que los blancos se quedaron con nueve jugadores y solo seis de ellos con ficha de la plantilla del filial. Los otros tres en el terreno de juego eran juveniles. Tras apercibirse, el Castilla retiró de manera inmediata al juvenil Villar por Jaume Jardí.

Los albirrojos tienen la intención de presentar el recurso ante Competición este lunes, según avanzó el periodista Ángel García a través de Cazurreando y este periódico pudo confirmar después. El club, no obstante, no se pronunciará de manera oficial sobre el asunto hasta no tener tomada una decisión en firme y tras haber remitido dicho recurso.

La acción que condujo a esta situación tuvo lugar en el minuto 79 cuando el madridista Antonio Blanco fue expulsado por roja tras una dura entrada. El colegiado Alexandre Alemán Pérez enseñó la cartulina a Blanco en el minuto 79 y 12 segundos. El futbolista tardó en abandonar el terreno -parece que se demoró a conciencia- y salió en el minuto 80 y 39 segundos, instante en el que el Castilla llevó a cabo la sustitución del juvenil Villar por Jaume Jardí para volver a disponer de siete efectivos con ficha de la plantilla.

El Algeciras CF se agarra al artículo 223 del reglamento de competición de la RFEF. Este artículo referido al "número mínimo de futbolistas" dice lo siguiente en su punto segundo: "Una vez iniciado el partido, los equipos deberán estar integrados, durante todo el desarrollo del mismo, por siete futbolistas, al menos, de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan".

"El hecho de que por cualquier causa, incluida la expulsión de un futbolista o la sustitución porlesión, el equipo quedase integrado por menos de siete futbolistas de los que se refiere el párrafoanterior, será considerado como infracción de alineación indebida", advierte el reglamento.

Parece que el reglamento señala que el Castilla cometió alineación indebida al quedarse con solo seis futbolistas con ficha del equipo tras la expulsión de Blanco, que fue la segunda de los blancos en el partido tras la de Theo Zidane.

En referencia a los posibles casos de alineación indebida, el reglamento sostiene en el punto cuarto del artículo 223 que "en unos y otros casos el órgano disciplinario resolverá lo que proceda".

De salir adelante y prosperar el recurso, el Algeciras sería declarado ganador del partido por 3-0 y su clasificación daría un vuelco al situarse con 58 puntos, empatado al Sabadell y el Nàstic, en puestos de playoff, a falta de una jornada para terminar la competición del grupo II de la Primera RFEF.