Que la fiesta continúe en la casa

El Algeciras CF vuelve a casa este domingo (12:00) y lo hace con la exigencia de brindar una alegría a su fiel hinchada. El equipo de Iván Ania recibe al Unionistas de Salamanca con la intención de mantener fijada la velocidad de crucero adquirida tras haber ganado en sus dos últimos desplazamientos, en Badajoz y en Ceuta, con el empate por medio ante el Racing de Ferrol. De ganar en esta séptima jornada, lo más probable es que los albirrojos acaben en los puestos de playoff de ascenso del grupo I de la Primera Federación.

Los algeciristas afrontan el encuentro con las bajas de Ferni, Admonio y Borja Fernández, los tres en proceso de recuperación, y mantienen la duda de Nico Van Rijn, que apenas pudo entrenarse con el grupo durante la semana. César García se quedó fuera de la convocatoria en Ceuta por unas molestias y también entra en el capítulo de incógnitas. En cualquier caso, toda la plantilla está citado en el estadio para conocer la lista de elegidos poco antes del partido.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Amoah, Figueras, Tomás, Unai Veiga, Pepe Mena, Iván, Roni, Romero y Elejalde. Unionistas de Salamanca: Salva de la Cruz; David Vicente, Leal, Mario Gómez, Rojo, Beneit, Tropi, Sanz, Juampa, De la Nava y Mario Losada. Árbitro: Fulgencio Madrid Martínez (Cartagena). Hora: 12:00 (7ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Unionistas visita al Algeciras en liga, sin embargo lo visitó el año pasado en la Copa del Rey con triunfo salmantino.

Iván Ania, que consiguió su primera remontada como entrenador albirrojo, tiene ante sí la oportunidad de enlazar dos triunfos y alimentar una racha que ha situado a los rojiblancos a un solo punto de la zona de privilegio al tiempo que ha abierto una brecha con el descenso, que no deja de ser el primer objetivo.

El asturiano tiene claro que el Algeciras debe "mejorar los números en casa", donde ya ha dejado escapar cuatro puntos por la derrota ante la Cultural Leonesa y las tablas ante el Racing de Ferrol. "Ante nuestro público, tenemos que mejorar porque de los tres solo hemos ganado uno y necesitamos hacer un partido completo. Sabemos lo que es venir aquí para los rivales y queremos conseguir esa victoria", manifestó.

El Algeciras repitió alineación en Ceuta por primera vez esta temporada y no sería descabellado que Ania volvió a confiar en el once que la gente ya empieza a aprenderse. Si acaso queda la duda de si David Martín entrará de inicio o si el míster seguirá con el mismo esquema con Elejalde en una banda y Romero en la otra. "Lo mejor es tener variedad y aprovechar los momentos de forma de los jugadores", resaltó Ania.

El preparador, que palpado una "semana tranquila" en el entorno, recalca la "personalidad" que su equipo mostró en Ceuta y pide que no se pierdan los valores primordiales: "Somos conscientes de nuestro primer objetivo que es conseguir la salvación y no podemos perder la humildad", afirmó. "Van seis jornadas, quedan 32, la igualdad es máxima y puede pasar cualquier cosa. Puedes aspirar a todo, como puedes no aspirar a nada y darte el golpe. Humildad, trabajo y ambición", insistió.

Sobre el Unionistas, Ania advierte de las virtudes de su oponente: "Salvo la primera jornada, viene de cosechar marcadores muy ajustados. Es un equipo que juega en muchos momentos a partir de la segunda jugada, tiene una referencia clara como De la Nava y tenemos que manejar esas situaciones y dominar las áreas si queremos ganar el partido porque ellos llegan con mucha gente", explicó.

"No miro ni la clasificación aún, aunque es verdad que el estar arriba ayuda y da confianza", confesó Ania, que espera reconciliarse con el triunfo en un Nuevo Mirador que volverá a vivir un gran ambiente de público.

El club albirrojo comunicó esta semana el nuevo protocolo que deberán seguir los abonados que quieran llevar gratis a sus hijos menores de 5 años al Nuevo Mirador. A partir de ahora, los aficionados deberán reservar una invitación en papel (y única para cada partido) con el fin de que el club pueda cumplir con el control estricto de acceso a sus instalaciones los día de partido.