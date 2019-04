El Algeciras CF se reconcilió con el triunfo el pasado domingo ante el Puente Genil en un partido que sirvió para amansar las aguas en un club que vive en una eterna marejada. En medio de esa vorágine que todo lo engulle, un canterano algecireño jugó con entereza por primera vez como titular en Tercera división.

Tote ya había pisado el césped del Nuevo Mirador en un duelo de competición oficial. Lo hizo la mañana de la victoria sobre el Guadalcacín cuando debutó al salir desde el banquillo. Sin embargo, el algecireño se bautizó de verdad el último día de marzo de 2019. Emilio Fajardo, el técnico albirrojo, le brindó la ocasión y el futbolista recogió el guante.

Alejandro López Escalante Tote fue uno de los agraciados en la revolución de Fajardo en el once. Para casi todo el mundo resultó una sorpresa ver al chaval de 19 años en la alineación. Para muchos sonaba a maniobra desesperada del entrenador e incluso a papeleta para el jugador. Es cierto que de salida no era el partido más fácil para un vestuario cuestionado y para un equipo que recibió ligeros pitos.

A Tote le dio igual. Él se lo había ganado en el campo de entrenamiento. Era su día y trató de aprovecharlo. El algecireño jugó en banda, como suele hacerlo con el filial de Cristóbal Torres Tobali, y sobre todo en la primera parte se mostró participativo por el costado derecho. Tote no desentonó y se hartó a correr, tanto que acabó fundido y fue el primer cambio pasada la hora de encuentro. La afición supo recompensar al canterano con una ovación.

“No esperaba esos aplausos”, confesó Tote, “muy contento” con el trato y el cariño que recibió por parte del algecirismo.

Tote venía coqueteando con el once en las últimas semanas. Tras su estreno, Fajardo le citó en las dos últimas derrotas. El preparador admitió que la tesitura le hizo no meterlo en un ambiente muy contrario. La pasada semana el míster decidió que había que dar un cambio, una vuelta, como suele decir, y se atrevió con Tote.

“Muchas veces se dice que hay jugadores llamando a la puerta, Tote la estaba tirando con su forma de trabajar cada día”, afirmó el técnico del Algeciras.

“Hay que seguir igual”, contestó Tote a la pregunta de cómo va a afrontar su rutina ahora. “Lo único que quería era aprovechar la oportunidad, aportar al equipo lo máximo para ayudar a la victoria y levantarnos como hemos hecho”, señaló.

“La gente me está apoyando mucho el tiempo que llevo aquí con el primer equipo, los compañeros me dan ánimos y me dicen que lo haga como yo sé”, explicó.

“No perdemos la esperanza nunca”, dijo sobre las opciones de alcanzar la liguilla, a cinco puntos. “Seguimos ahí y vamos a seguir luchando hasta que se decida todo, hasta el final”, remató. La próxima jornada, en la visita al Betis Deportivo, llega otra ocasión para reivindicarse, pero Tote solo piensa en el próximo entrenamiento: “El míster decide”.