El Sevilla Atlético pretende resarcirse de su última derrota en la visita de este domingo al Nuevo Mirador de Algeciras (19:00). El filial que dirige Paco Gallardo se presentará con las bajas del defensa Berrocal, por sanción, y el extremo Pejiño, por lesión. En la talentosa plantilla sevillista, una cara conocida, la del central ex de la Balona Baron Kibamba.

El filial del club de Nervión comparece con cuatro puntos, uno menos que el Algeciras, tras sufrir ante el Cádiz B su segunda derrota del curso. Antes había probado el signo del empate (ante el Yeclano en casa) y el de la victoria (en Cartagena), además de un revés por la mínima en Badajoz. Los sevillistas solo han marcado un gol (obra de Mena) pero únicamente han recibido dos.

El exfutbolista Paco Gallardo, con la ayuda del exinternacional Carlos Marchena, lleva las riendas de un filial que encara la baja sensible en defensa de Berrocal, que había jugado en todos los partidos hasta ahora y no estará disponible por su expulsión ante el Cádiz B. Amo regresará al once inicial para acompañar al congoleño Kibamba en el centro de la zaga. El otro ausente obligado es el extremo Francisco Pejiño, ex de la UD Los Barrios, recién operado de una fractura en el tabique nasal.

El Sevilla Atlético, con una media de edad de 20 años, tiene a jóvenes talentos como Carlos Álvarez y Juanlu, juveniles de apenas 16 años. Esta juventud, no obstante, no está reñida con la experiencia en una columna vertebral que ya disputó el grupo IV la pasada campaña con jugadores más rodados como el capitán Mena, Lara, Amo, Vázquez, Lucho, Javi Díaz o Juanpe. Los sevillistas contarán con el portero Alfonso, que el pasado jueves viajó con el primer equipo a Azerbaiyán en el debut en la Europa League.

Gallardo, que ya visitó el Nuevo Mirador el pasado curso con el Sevilla C en Tercera, ve al Algeciras en buena dinámica, pero se centra más en sus dos premisas: formar y competir. El técnico cree que sus pupilos tienen margen de mejora.