El Sevilla Atlético llega al Nuevo Mirador este domingo (19:00) tras haber saboreado ya la victoria, el empate y la derrota, al igual que el Algeciras CF. El filial sevillista, que suma cuatro puntos, uno menos que los albirrojos, solo ha encajado dos tantos y ha sacado máximo partido a su único gol, el que le dio el triunfo en Cartagena.

El Algeciras se topará con un filial que no se le suele dar bien en el estadio de La Menacha, un conjunto de talento comandado por dos célebres ex del Sevilla: Paco Gallardo y Carlos Marchena. El de Bellavista lleva la voz cantante y tiene como principal apoyo al exinternacional de Las Cabezas de San Juan. Juntos formaron tándem el pasado curso en el Sevilla C de Tercera división y juntos han dado el salto a la Segunda B para pilotar la joya de la corona de Nervión, con permiso del juvenil de División de Honor.

Los hispalenses arrastran las bajas de Berrocal y Pejiño

El rival algecirista en esta quinta jornada ostenta una media de edad de 20 años con una de las plantillas más bisoñas de la categoría. Gallardo ha dejado claro que no mira el DNI y cuenta con Carlos Álvarez y Juanlu, de apenas 16 años, ambos titulares en más de una ocasión. Esta juventud, no obstante, no está reñida con la experiencia en una columna vertebral que ya disputó el grupo IV la pasada campaña con jugadores más rodados como el capitán Mena, Lara, Amo, Vázquez, Lucho, Javi Díaz, Juanpe o el zaguero Berrocal, uno de sus baluartes, que se pierde la sanción del Nuevo Mirador por sanción. El otro ausente obligado será el extremo Francisco Pejiño, ex de la UD Los Barrios, recién operado de una fractura en el tabique nasal.

El primer filial del club de Nervión se reforzó el pasado verano en todas sus líneas. Uno de los nombres propios es el del defensa congoleño Baron Kibamba, que brilló en la Balona tras desembarcar en La Línea gracias a la red de contactos que manejan Raffaele Pandalone y Luca Radici. El central internacional ha jugado los dos últimos partidos como titular y parece que se ha hecho un sitio.

Además de Kibamba, el Sevilla se apuntó con jóvenes como Pedro Ortiz, Pau Miguélez, Chacón, Robles, Diabaté o el delantero Pana, quien ya le marcó al Algeciras el pasado curso con la Lebrijana. Por supuesto, las bases nutren al filial franquicia del Sevilla con perlas como Simo, Luismi o el portero Alfonso. El guardameta se ha alzado titular y el pasado jueves viajó con el primer equipo a Azerbaiyán. También hubo salidas de jugadores señalados como Curro Sánchez, Manu o el gran referente de la pasada andadura, Bryan Gil, con ficha en el conjunto de Julen Lopetegui.

Los sevillistas arrancaron la temporada con un empate en casa ante el Yeclano (0-0) y cayeron por la mínima en su primera salida, en el Nuevo Vivero de Badajoz (1-0). Gorka Santamaría fue el verdugo, el mismo que abrió la lata en la derrota del Algeciras. El filial de Gallardo se resarció a la semana siguiente al vencer en Cartagena (1-0) con un gol de Mena y la pasada jornada cedió por la mínima ante el Cádiz B (0-1) del exalgecirista Juanma Pavón, al quedarse con diez por la expulsión de Berrocal.