El atacante del Algeciras CF Raúl Hernández está en el escaparate de la Primera RFEF. El madrileño, que lució especialmente en el último tramo de la temporada y en el playoff de ascenso a Segunda, es uno de los muchos jugadores que todavía debe solventar su situación con el nuevo proyecto albirrojo. Sin embargo, los rumores señalan al jugador como apetecible para varios clubes de la nueva categoría.

Raúl Hernández está en la órbita, como poco, de tres equipos. Así lo asegura Ángel García, un especialista en el mercado de la desaparecida Segunda B. Cazurreando sostiene que el albirrojo "pelea la renovación con el Algeciras" al tiempo que tiene opciones de un equipo madrileño, uno de Castilla y León y otro de la Comunidad Valenciana.

Raúl Hernández Grados, de 26 años, ha vivido una temporada de altibajos en el Nuevo Mirador, una primera andadura muy condicionada por las lesiones. El madrileño de Leganés aterrizó el pasado verano como el primer fichaje del proyecto algecirista de Daniel Alejo y Salva Ballesta. Los albirrojos se hacían con un jugador que había sobresalido en el Sanse, un rival que, meses después, se cruzaría en el camino algecirista del playoff de ascenso a Segunda.

Raúl deslumbró en pretemporada, cayó lesionado y pasó por una etapa complicada en la que intentó hacerse un sitio en el once, volvió a lesionarse, tuvo minutos pero no despegaba. Sus compañeros hablaban maravillas de lo que le veían en los entrenamientos... Pero Raúl no terminaba de explotar.

El mejor Raúl se dejó ver en el último tramo de la temporada

La confianza que el cuerpo técnico y los compañeros mostraron en él sirvió seguramente para ver al mejor Raúl, al menos a una versión aproximada, en la recta final de la temporada cuando el Algeciras obró la histórica clasificación para el playoff de ascenso tras remontar en Murcia al UCAM o en la victoria apabullante ante el Sanse en la primera eliminatoria, ante el Sanse en Villanueva de la Serena, el mejor partido de Raúl como albirrojo de largo. Fue en ese tramo cuando el madrileño enseñó ese disparo de larga distancia que tanto prometía en verano.

¿Qué va a pasar con Raúl ahora? Habrá que ver si el futbolista es uno de los que tenía renovación automática en caso de ascenso a la Primera RFEF, algo que casi media plantilla luce en su contrato. En cualquier caso, todos los jugadores deberán renegociar las condiciones, para bien o para mal, ante el escenario de una nueva categoría.

De momento, la primera y única baja oficial del Algeciras 20-21 es Marc Llinares, que firmó tres temporadas por el Albacete.