Raúl Hernández consuma su marcha del Algeciras y vuelve al Sanse

Otra baja consumada en el Algeciras CF. Raúl Hernández se ha convertido en nuevo jugador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que competirá la próxima temporada en el grupo I de la Primera RFEF, por lo que no se cruzará con los albirrojos en el campeonato regular 21-22.

El atacante madrileño estaba en el escaparate desde que concluyó la última temporada, con los algeciristas quedándose a las puertas de la gloria de la Segunda división. El Sanse, exequipo del futbolista, ha sido el que más ha apretado para llevarse a Raúl, que vuelve cerca de casa tras su experiencia en el Nuevo Mirador.

"Raúl es un viejo conocido de la parroquia Sansera, puesto que jugó en el Sanse en la 19/20. Con su llegada, la delantera sansera aumenta considerablemente su nivel de cara a la próxima temporada en la nueva Primera RFEF", celebra la entidad madrileña.

Raúl Hernández Grados, de 26 años, ha vivido una temporada de altibajos en el Nuevo Mirador, una primera andadura muy condicionada por las lesiones. El madrileño de Leganés aterrizó el pasado verano como el primer fichaje del proyecto algecirista de Daniel Alejo y Salva Ballesta. Los albirrojos se hacían con un jugador que había sobresalido en el Sanse, un rival que, meses después, se cruzaría en el camino algecirista del playoff de ascenso a Segunda.

Raúl deslumbró en pretemporada, cayó lesionado y pasó por una etapa complicada en la que intentó hacerse un sitio en el once, volvió a lesionarse, tuvo minutos pero no despegaba. Sus compañeros hablaban maravillas de lo que le veían en los entrenamientos... Pero Raúl no terminaba de explotar.

La confianza que el cuerpo técnico y los compañeros mostraron en él sirvió seguramente para ver al mejor Raúl, al menos a una versión aproximada, en la recta final de la temporada cuando el Algeciras obró la histórica clasificación para el playoff de ascenso.

Es la cuarta marcha oficial del Algeciras tras Llinares, Armando y Dani Espejo.