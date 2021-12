Nacho Castro: "Cuando pierdes 3-0 es que el rival ha hecho muchísimas cosas mejor que tú"

El entrenador del San Fernando Club Deportivo, Nacho Castro, no puso paños calientes a la derrota de su equipo en el Nuevo Mirador a manos del Algeciras CF, en encuentro de la decimosexta jornada de la Primera RFEF. El preparador repitió varias veces que su equipo no había competido y que cuando se da un resultado tan contundente como el 3-0 “es porque el rival ha hecho las cosas mejor que tú”.

“Pocas valoraciones hay que hacer, porque cuando pierdes 3-0 es porque el rival ha hecho muchísimas cosas mejor que tú”, sentenció el míster en el comienzo de su intervención. “Nosotros no estuvimos bien, sobre todo en cuanto a actitud, en ganar duelos, en intensidad y cuando te crees que solo con jugar bien al fútbol...”

“En el primer tiempo tuvimos el control, pero nos faltó mucha verticalidad, nos faltaron situaciones de gol y aunque es cierto que estábamos bien con balón, ellos no hicieron daño a la contra cuando robaban”, detalló. “La segunda parte, a partir del 2-0, no existió, tuvimos una falta de intensidad, de ejecutar las acciones que no se puede dar en esta categoría. Durante esos minutos no competimos, con esa sensación me fui”.

“Si te lo crees por unos resultados, te pintan la cara, no son excusa ni las bajas que tenemos ni las situaciones del juego, porque todo eso te tiene que hacer más fuertes y servir para que la gente se reivindique”, dijo en clara referencia a sus jugadores. “En esta categoría no solo es jugar bien, hay que tener una actitud positiva, correr como lo hizo el Algeciras, porque esto es fútbol profesional no estamos en el patio de ningún colegio”.

Castro se refirió al Algeciras como “un equipo muy solidario que con esas armas fue muy superior al rival”, y añadió: “A nosotros nos faltó esa actitud, esa intensidad”.

El míster se refirió al debutante Dani Passero como “el mejor" de su equipo. “Es la única nota positiva, un chico que no había jugado en toda la temporada, que ha entrenado como el que más y que sale en un partido que ya está decidido, pero al menos tuvo una actitud encomiable, me quito el sombrero. Ojalá otros hubiesen tenido su misma actitud”.