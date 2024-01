El Melilla, endurecido y en plena escalada

El Algeciras CF se las verá este próximo domingo (12:00) con un equipo que poco tiene que ver con el que venció en la primera vuelta en el Álvarez Claro. La Unión Deportiva Melilla se presentará en el Nuevo Mirador con otro sello y con caras nuevas que van desde los despachos hasta el vestuario, pasando por el banquillo.

El conjunto norteafricano continúa sumido en los puestos de descenso del grupo II de la Primera Federación, sin embargo, los ánimos y los resultados han experimentado una importante mejoría. El Melilla aterrizará en La Menacha en su mejor racha de la temporada, tras haber cosechado siete puntos de los últimos nueve con la portería a cero.

El Melilla ocupa la penúltima posición del grupo con 13 puntos (14 menos que el Algeciras) y está a cinco puntos de la frontera con la permanencia que marca el Atlético Sanluqueño. Los números de los norteafricanos en la primera vuelta han arrojado solo tres victorias, cuatro empates y doce derrotas. Con solo diez goles a favor, el cuadro melillense es el menos realizador.

Pero esta realidad numérica contrasta con el momento de forma de un bloque que ha empezado a levantar cabeza contra rivales directos para eludir la salvación (Linares y Recreativo Granada). Los de Juan Sabas acabaron 2023 con victoria y estrenaron 2024 con otro triunfo, mejorando lo que habían hecho en las 16 jornadas anteriores. Los azulinos igualaron sin goles la pasada semana en casa contra el Real Murcia, un resultado que supo a poco aunque les permite seguir en la dinámica positiva. De hecho, el Melilla ha sumado siete puntos más que el Algeciras en estas tres últimas jornadas de competición.

Como visitante, el Melilla arrancó su primera victoria en su desplazamiento más reciente contra el Recreativo Granada, un duelo en el que pasó el farolillo rojo a los nazaríes. En las ochos visitas anteriores, los norteafricanos solo arañaron dos empates, aunque curiosamente en dos plazas complicadas como el Alfredo Di Stéfano de Madrid y el Murube de Ceuta.

Daniel Alejo y Juan Sabas

Dos nombres propios están detrás de esta reconstrucción sobre la marcha del Melilla. El primero es el del algecireño Dani Alejo, el director deportivo del ascenso del Algeciras a la Primera RFEF en 2021. El algecireño, tras su periplo con dos saltos de categoría con el Recreativo de Huelva, recibió el ofrecimiento del club melillense para hacerse con los mandos del proyecto deportivo.

Alejo tomó posesión en octubre y a finales de ese mes tuvo la primera decisión de calado con la destitución de Miguel Rivera como técnico y la llegada de Juan Sabas.

Desde los despachos, Alejo se zambulló en el mercado antes de que llegase diciembre y firmó al lateral Juanjo Mateo, también ex del Recre y ex del Algeciras, un futbolista de su confianza. El siguiente en llegar fue otro viejo conocido de la comarca, el mediocentro ex de la Balona Abdoul Bandaogo, que el pasado fin de semana se lesionó y será baja en el Mirador. El africano "sufre una lesión muscular en la zona del bíceps femoral de la pierna izquierda" y el tiempo de recuperación apunta a dos semanas.

La metamorfosis azulina ha proseguido con las incorporaciones del centrocampista Pablo Hernández, cedido por el Tenerife, y del delantero Mamor Niang, llegado desde el Cornellà. Al igual que entradas, se produjeron salidas: las de Jordan Hernández, Alberto Martín, Vinicius Tanque -que acumula fracasos- y Óscar Cantarero.

Sabas ha priorizado mejorar el sistema defensivo de un Melilla que ahora juega más compacto, más junto, y concede menos. El entrenador se ha apoyado en la veteranía de jugadores como Javi Montoya, Salcedo, Caro, Pepe Romero o Migue García para reactivar el espíritu del vestuario. Uno de los que se está mostrando más implicado es el exalgecirista Siddiki (dos goles), que se ha confesado muy motivado para su vuelta al Nuevo Mirador. El máximo artillero de los azulinos es Dani García con seis dianas, que será baja por sanción ya que cumple ciclo por acumulación de cinco amonestaciones.