Algeciristas, toca pasar por taquilla para ver al líder en el Nuevo Mirador

Viene el líder al Nuevo Mirador y toca pasar por taquilla. El Algeciras CF ya lo avanzó la semana anterior y lo ha vuelto a recordar en el comienzo de esta, los abonados albirrojos tendrán que pagar 5 euros para presenciar el partido del próximo domingo (12:00 horas) ante el Atlético Madrileño, el imparable filial que tutela Fernando Torres y que domina con puño de hierro el grupo II de la Primera Federación.

El día del club -o medio día del club, se ha conocido de las dos maneras- regresa esta temporada al Nuevo Mirador. A algunos les puede pillar por sorpresa, pero la realidad es que la propiedad anunció la decisión el pasado mes de junio cuando presentó la campaña de abonados 2025/26, aquel 6 de junio en la Escuela de Artes y Oficios. Tras un paréntesis, el club consideró retomar una medida tradicional y puesta en práctica en la mayoría de los equipos modestos para dar un achuchón más a sus arcas.

El Algeciras, que en lo económico ya todo el mundo sabe más o menos cómo anda, ha marcado el encuentro contra el Atlético Madrileño como el idóneo para fijar el primer día del club de los dos que tiene previsto durante la temporada. El club se reserva al derecho a aplicarlo o no, y en la segunda vuelta dependerá de la situación deportiva que atraviese el equipo de Javi Vázquez y el estado de ánimo de la hinchada.

Los abonados tienen que adquirir su entrada antes del fin de semana. El Algeciras CF ha subrayado que el plazo para reservar la localidad -previo pago de 5 euros- se mantendrá abierto hasta el viernes a las 14:00 horas. Las taquillas en las oficinas del estadio del Nuevo Mirador ya están abiertas en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 y 19:00, y el viernes solamente hasta las 14:00. Quienes quieran adquirir la entrada el sábado o el domingo tendrán que hacerlo online en la web oficial.

Con esta medida, la entidad pretende evitar un colapso y las típicas colas en la taquilla el día de partido, que quedará reservada para el público que compre una entrada general a los precios habituales según las zonas del estadio.

El partidazo del domingo llega con un Algeciras sólido y en racha como local, después de tres victorias consecutivas, aunque con el bajón propio de la abultada derrota en la visita al Ibiza. Al margen del cúmulo de bajas por distintos tipos de lesiones -las conocidas y las que aparecen en forma de sorpresa-, los de Javi Vázquez saben que precisarán de la mejor de sus versiones para mantener el tipo ante un Atlético Madrileño que pasa por un momento de gracia. No es casualidad, ya que Fernando Torres ha sabido juntar las piezas en una camada de muchísimo talento con futbolistas como Iker Luque, Arnau Ortiz, Omar Janneh o Rayane. Nadie duda a estas alturas de que el filial colchonero es un firme candidato al playoff de ascenso y el filial que mejores sensaciones desprende de la categoría.

Abono para la segunda vuelta con regalo

El Algeciras CF ha lanzado la campaña de abonados para la segunda vuelta de la temporada con unos precios bastante asequibles para quienes quieran subirse al barco rojiblanco. El abono para lo que resta de curso salen por 120 euros en Tribuna, 75 euros en Preferencia o 60 euros en los Fondos.

El carnet, además, incluye los partidos en casa ante el Villarreal B -el último de 2025- y el del Sevilla Atlético -el primero de 2026-, correspondientes a la primera vuelta. El Algeciras explica que también permite presenciar el próximo encuentro ante el Atlético Madrileño por 5 euros.