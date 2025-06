El Algeciras mantiene los precios de los abonos para la temporada 2025/26 en una campaña dedicada a Iván Turrillo

Algeciras/El Algeciras Club de Fútbol mantiene los precios de los abonos para la temporada 2025/26, la quinta consecutiva de los rojiblancos en la Primera Federación. La entidad ha dado este viernes el pistotelazo de salida a una campaña dedicada a la figura del eterno capitán algecirista, Iván Turrillo, que suma este reconocimiento al homenaje recibido con la insignia de la ciudad. La propiedad ha decidido recuperar los dos partidos día del club y prolongará el plazo para la renovación del carnet y el asiento hasta el próximo 30 de junio.

El Algeciras 25/26 ha cedido la palabra a su afición en un acto celebrado en la Escuela de Arte de Algeciras, cuyos alumnos han tenido un papel fundamental en la elaboración de una campaña de abonados titulada "Una vida contigo" y que encarna los valores del futbolista algecireño más emblemático de los últimos tiempos.

Los precios para las renovaciones de los abonos del Algeciras oscilan entre los 190 euros en la Tribuna, 120 euros en la Preferencia y 90 euros en los Fondos. El club ha fijado el abono especial para niños desde los 4 años hasta los 14 que van desde los 110 euros en la Tribuna, 70 euros en la Preferencia y 50 euros en los Fondos. Los menores de 4 años de edad tienen el acceso gratuito acompañado de un mayor.

El Algeciras ha establecido los abonos de las nuevas altas en los siguientes precios: 225 euros en la Tribuna, 140 euros en la Preferencia y 115 euros en los Fondos. Las nuevas altas en la categoría especial (de 4 a 14 años) costarán 130, 80 y 60 euros para la Tribuna, la Preferencia y los Fondos, respectivamente.

El club reserva como es habitual un espacio en el palco del Nuevo Mirador para los abonos VIP: la renovación del palco VIP se queda en 625 euros y la nueva alta será de 650 euros.

El Algeciras ha abierto ya la renovación de los abonos on line a través de su web oficial y comenzará con las renovaciones presenciales en el estadio a partir del 11 de junio. El club ha explicado que durante la semana de la Ferial Real de Algeciras (del 21 al 30 de junio), las renovaciones de los carnets se realizará solo por internet. A partir del 30 de junio se liberarán los asientos de los abonados que no hayan renovado su sitio, por lo que la entidad advierte que no puede garantizar que vaya a quedar libre. Eso quiere decir que a partir del 1 de julio el Algeciras comenzará con el periodo de nuevas altas entre sus abonados, además de mantener abierto las renovaciones presenciales y on line.

"Más especial que nunca". Así ha calificado Laura Rubio la campaña de abonados puesta en marcha, un guiño para "reconocer la carrera" de Iván Turrillo y valores como "la entrega, la pasión, la fidelidad, el orgullo y el coraje". "Iván supone el mejor ejemplo del carácter de la afición cada domingo, en los buenos y malos momentos", subrayaron los algeciristas antes de poner el vídeo preparado por los alumnos de la Escuela de Arte, un grupo del grado superior audivisual con Santi Torrecilla y el profesor Cris Giráldez a la cabeza.

Iván Turrillo, acompañado por el director deportivo, Jordi Figueras, y el CEO del club, Ramón Robert, mostró su agradecimiento por esta "semana tan especial" que está viviendo y por el "trabajo espectacular" de la Escuela de Arte. "Me habéis emocionado", confesó el capitán, que hizo un llamamiento a la hinchada: "Que la afición se comprometa como todos los años, deportivamente hemos terminado espectacular y nos faltó poco para pelear por el playoff".

"Con el trabajo de Jordi, que va a seguir la misma rutina para hacer un buen equipo, y con el club dando un pasito más, podemos luchar por cotas más altas", deseó.