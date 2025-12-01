Álvaro Leiva, de villano a héroe en la cantera del Madrid en menos de 24 horas

Álvaro Leiva ha sido protagonista por partida doble este pasado fin de semana en la cantera del Real Madrid. El futbolista algecireño fue expulsado en el tiempo de descuento de la victoria del Castilla ante el Barakaldo en el grupo I de la Primera Federación y un día después se vistió de salvador con un gol que le valió el empate el Madrid C en su visita al Tenerife B en la Segunda Federación. De villano a héroe en menos de 24 horas.

El canterano criado en el Algeciras CF sigue alternando con los dos filiales blancos, aunque desde hace algo más de un mes se ha convertido en habitual del Castilla de Álvaro Arbeloa. El extremo, que ha logrado incluso la confianza para ser titular, entró en el tramo final ante el Barakaldo y se hizo sentir. De hecho, el tanto de la victoria merengue llegó con Leiva en el terreno de juego. Sin embargo, el partido se vio emborronado por la tensión del final y dos expulsiones en los madridistas que el club blanco consideró excesivas. Mesonero y Leiva vieron sendas rojas. En el caso del algecireño, la expulsión se produjo tras reaccionar a una falta. "Por empujar a un contrario con fuerza excesiva estando el juego detenido", detalló el árbitro en el acta. Arbeloa se mordió la lengua y se lo tomó a guasa, aunque en el Madrid no están contentos con los últimos arbitrajes que está recibiendo el Castilla, que a pesar de todo marcha en puestos de playoff de ascenso con 24 puntos.

Al día siguiente, ni 24 horas después, Álvaro Leiva se sumó a la expedición del Real Madrid C y se erigió en fundamental para los blancos en el empate en casa del Tenerife B. El segundo filial merengue se puso 0-2, pero se dejó remontar por los tinerfeños. Leiva, que entró al final, botó la falta lateral que se coló en el marco chicharrero sin que la tocase nadie, ni atacantes ni defensores. El Madrid C corto con esta igualada su bache de dos derrotas seguidas en el grupo V de la Segunda Federación, en el que marcha abajo con 15 puntos.

La cuestión que inevitablemente sobrevoló por muchas cabezas es si el Madrid incurrió o no en alienación indebida al haber sido expulsado Leiva el sábado. Y la respuesta es que no, como bien explica el diario As en un artículo al respecto: "Porque la expulsión durante un encuentro no implica, de manera automática, la suspensión automática. Primero tiene que pasar por el Comité de Competición. Y, mientras este no haya dictado resolución (suele resolver los miércoles), la sanción no entraría en vigor. De manera que, al no estar vigente la pertinente sanción en el momento del silbatazo en Tenerife, Álvaro Leiva era elegible para el partido. Por eso Juanlu Sánchez le eligió. Y Álvaro marcó".

El artículo 56 ampara a los madridistas: “La suspensión por partidos que sea consecuencia de la comisión de infracciones de carácter leve, implicará la prohibición de alinearse, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración de calendario, aplazamiento, repetición, suspensión u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición, en los partidos de la misma competición en que dicha infracción fue cometida. Se entiende por misma competición la que corresponde a idénticas categoría y división, incluidos, si los hubiere, tanto los torneos de promoción o permanencia, como la segunda fase. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del presente artículo".

El Madrid sopesa acudir a Apelación una vez se pronuncie el Juez Único sobre las dos últimas expulsiones.