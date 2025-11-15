Álvaro Leiva disfruta de su primera titularidad con el Castilla de Arbeloa en Primera Federación

Álvaro Leiva ha disfrutado de su primera titularidad de la temporada con el Real Madrid Castilla. El futbolista algecireño ha disputado 70 minutos de inicio en la victoria de los blancos sobre el Cacereño este sábado en el Alfredo Di Stéfano, en partido correspondiente a la 12ª jornada liguera del grupo I de la Primera Federación.

El canterano del Algeciras CF, poco a poco, va recuperando su sitio en el filial que tutela Álvaro Arbeloa. Tras haberse puesto las pilas en el Madrid C de Joselu, en Segunda Federación, el extremo participó en el último encuentro del Castilla en la Premier League International Cup, competición para equipos sub-23 de toda Europa. El algecireño jugó y sobresalió contra el Southampton en Inglaterra. Tras ese guiño de Arbeloa, Leiva participó en las dos últimas jornadas con el Castilla saliendo unos minutos como suplente (en la victoria ante el Talavera y en la polémica derrota en Mérida). El atacante alternó con minutos también con el C, el segundo filial merengue.

Leiva ha tenido su oportunidad este sábado en la 12ª jornada de la Primera Federación. El algecireño ha disfrutado en el once de Arbeloa en la victoria ante el Cacereño. El filial se ha tenido que emplear a fondo para decantar el partido en la recta final con los goles Álvaro Ginés y de Palacios, de penalti. Leiva fue sustituido por Pol Fortuny en el minuto 70. Con este triunfo, el Castilla se alza hasta los 21 puntos y se posiciona en los puestos de playoff de ascenso.

La incorporación de un Leiva cada vez más enchufado puede ser el mejor fichaje para el filial blanco en los dos tercios de temporada que aún por delante.