Álvaro Leiva se pone las pilas con el Real Madrid C

Álvaro Leiva parece que empieza a reencontrarse en el Real Madrid C. El canterano del Algeciras CF -uno de los mayores talentos surgidos del Nuevo Mirador- está sumando cada vez más minutos tras un verano accidentado y un inicio de temporada complicado en la casa blanca.

Muchos aficionados algeciristas se preguntan cómo le va a Alvarito Leiva, a quien le perdieron la pista después de que Arbeloa descartase al algecireño y lo relegase al equipo C madridista por una serie de circunstancias que cortaron en seco su pretemporada. El extremo se puso las pilas, bajó de peso y se metió de lleno en la dinámica del segundo filial del Madrid, que compite en el grupo V de la Segunda Federación.

Leiva empezó acumulando minutos desde el banquillo en el C que dirige Joselu Sánchez, pero se ha ganado la titularidad en las tres últimas jornadas en las que el cuadro madridista ha sumado dos empates y una victoria. El algecireño viene de jugar 76 minutos el pasado domingo en el 1-1 ante el Intercity y en el anterior partido en casa dio la asistencia del gol. Aún está lejos del mejor Leiva, de ese que volvió a deslumbrar en la segunda vuelta de la pasada temporada con el Algeciras de Fran Justo, pero el atacante está en el camino.

Son muchos los que piensan que Leiva afronta su última oportunidad de hacer carrera en el Real Madrid y, probablemente, en el fútbol profesional. Si el algecireño lo hace bien en la primera vuelta con el C, cabe la posibilidad de que en el mes de enero el Castilla le vuelva a abrir la puerta, lo que devolvería al extremo a la Primera Federación y a estar un peldaño más cerca del primer equipo, con el que ha acudido a entrenarse en más de una ocasión. Arbeloa ya demostró en su día que confiaba en Leiva. Ahora le toca al de Algeciras corresponder a esa confianza con trabajo, disciplina y goles.

Leiva, con el Madrid C.

En Valdebebas volvieron a apostar por el algecireño el pasado verano cuando renovaron por dos años más al futbolista. Por edad, Leiva todavía está a tiempo de engancharse al tren de un Castilla que se ha convertido en una fábrica de forjar y pulir jugadores profesionales. Pocos o casi ninguno termina afianzándose en el primer equipo, pero una buena parte se labra un camino en Primera o en Segunda y también en las mejores ligas del continente europeo.

Aunque hay quien vea bajar a Segunda Federación como un purgatorio, el paso por el C debe representar una oportunidad de reivindicación para un Alvarito que necesita continuidad con la camiseta blanca y mantenerse estable lejos del cariño que siempre le brindaba la hinchada del Nuevo Mirador.

El Madrid C marcha séptimo con 11 puntos, a solo dos de las posiciones de playoff de ascenso en un grupo que dominan dos filiales, el Getafe B y el Tenerife B. Conjuntos como el Sanse, el Rayo Majadahonda, el Fuenlabrada o el mencionado Intercity aspiran a regresar a la Primera Federación lo antes posible. El Intercity, por cierto, cuenta en el banquillo con Javi Moreno, ex de la Balona.

El algecireño Leiva ha dejado pocos mensajes últimamente en sus redes sociales, pero son muy reveladores. El futbolista apela a la "fe" y tiene un contundente "Lo voy a conseguir" en su cabecera de X (la antigua Twitter).