Álvaro Leiva y ¿la última oportunidad en el Real Madrid?

¿La última oportunidad de Álvaro Leiva en el Real Madrid? Es muy probable que el algecireño se encuentre ante su último cartucho para intentar hacer carrera en la casa blanca. Después de un verano accidentado y fuera de los terrenos de juego, el canterano del Algeciras CF ha sido descartado por Álvaro Arbeloa en el Castilla -que compite en el grupo I de la Primera Federación- y el club ha recolocado a Leiva en la plantilla del Real Madrid C de la Segunda Federación. Se rumoreó mucho en agosto con una posible cesión, pero los madridistas van a examinar con lupa al futbolista en este periodo hasta el invierno antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro en enero: vuelta al Castilla, una cesión o la baja definitiva.

El algecirismo ha seguido y sigue de cerca a la última gran perla del Nuevo Mirador. Muchos aficionados soñaron hasta el último momento con una posible vuelta de Leiva a última hora del mercado, pero la gran mayoría quiere que el algecireño triunfe en el Madrid. El extremo regresó a la disciplina del Castilla tras terminar la pasada temporada como un tiro con los rojiblancos, volviendo a ser ese joven desequilibrante en una categoría como la Primera Federación, pero la pretemporada ha sido un cúmulo de decepciones para Leiva desde que se puso a las órdenes de Arbeloa, el relevo de Raúl en el banquillo del Castilla y un técnico que apostó por el algecireño, al que ya tuvo en el juvenil merengue.

El diario Marca se ha hecho eco de la información de Europa Sur del pasado 21 de agosto en la que se relató que el delantero no entró en ninguna de las convocatorias de partidos de pretemporada del filial blanco. Una situación que generó mucha rumorología, como un presunto sobrepeso del algecireño o un accidente de tráfico, ocurrido durante la concentración del Castilla en Marbella, del que Leiva salió con una lesión en su columna vertebral que requiere un obligado tratamiento y una recuperación hasta el próximo mes de octubre. Sobre el tema de los kilos, tan solo hace falta ver fotos del futbolista durante el verano para sacar conclusiones. En cuanto al accidente, fue la comidilla en los foros de aficionados algeciristas.

El Marca explica que el Madrid ha acomodado a Leiva en el equipo C que entrena Joselu Sánchez "al menos hasta el mercado de invierno, donde se estudiará nuevamente su situación". Habla de una "segunda oportunidad" aunque en realidad será la tercera, si se cuenta cuando el algecireño fichó por los blancos en julio de 2022. Con apenas 17 años, el atacante emprendió la aventura hacia Valdebebas, pero pasó por una temporada con pocos minutos y mucho banquillo, un frenazo a su explosión que derivó en la primera de sus cesiones el verano siguiente... Tras pasar por Osasuna y Córdoba, los del Nuevo Mirador consiguieron su préstamo para el último curso. Bajo la tutela de Fran Justo, el extremo pudo reencontrarse en la segunda vuelta con su mejor versión.

Leiva (izquierda), este verano con el Castilla en Marbella. / Marbella Football Center

Leiva apuntaba a ser importante en el nuevo proyecto del Castilla de Arbeloa, en un filial que ha experimentado un rejuvenecimiento notable, pero el fichaje del algecireño pronto se convirtió en un expediente X, en un caso con incertidumbres, en un problema para un Castilla que huye del ruido extradeportivo.

El Algeciras intentó recuperar a Leiva, pero los rojiblancos se lanzaron a por Isaac Obeng cuando se puso a tiro en el Cádiz. El hecho de que el algecireño no vaya a estar por volver a competir a partir de octubre también ha echado hacia atrás a clubes interesados.

Con 20 años, Álvaro Leiva todavía tiene la ocasión de reengancharse al fútbol de élite. El jugador tendrá que ponerse las pilas en el Madrid C que compite en el grupo V de la Segunda Federación. Es un paso atrás necesario, un purgatorio para ganarse el derecho a volver. El segundo filial blanco comenzó la temporada con una victoria a domicilio en casa del Moscardó, un partido donde el terraplanista Javi Poves, el presidente del club local, dio la nota con un encontronazo con los árbitros y el cuadro merengue.

Leiva figura con el dorsal 18 y compartirá caseta con la segunda camada de promesas blancas, chavales que rondan su edad y que sueñan con dar el salto al Castilla como paso indispensable para alcanzar el fútbol profesional. El Castilla, además, va a disputar esta temporada una competición única como la Premier League International Cup, un torneo exclusiva para algunos clubes de Europa.

A finales de marzo de este año, Leiva dio unas declaraciones como algecirista que llamaron la atención por sus palabras de madurez: "Me he centrado en lo que me tenía que centrar", dijo. Tiene hasta enero para demostrar que, al menos, por su parte no va a quedar. Luego, el fútbol dará o quitará.