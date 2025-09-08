El Algeciras, entre un aparcamiento a medias y las eternas colas

El debut del Algeciras CF esta temporada en el Nuevo Mirador tuvo dos partidos: uno, dentro del terreno de juego y otro, fuera del estadio. En lo deportivo, la afición rojiblanca se marchó bastante contenta con el desempeño del equipo que entrena Javi Vázquez, superior al Marbella a pesar del empate sin goles. En lo referente a lo que ocurrió en la previa del encuentro, las sensaciones generalizadas son de malestar por las colas que se formaron en los accesos al campo y por lo reducido del nuevo aparcamiento habilitado frente a la Tribuna en las pistas que la Diputación ha construido para prácticas de camiones y motos.

Lo de las colas en el Algeciras ya es un problema que se eterniza. Entre que muchos seguidores apuran para llegar al estadio y que el Algeciras no habilita las puertas suficientes se forma un embudo que provoca hileras de hinchas tanto en la Tribuna como en la Preferencia. Los responsables de seguridad tienen unas normas que cumplir y la única manera de dar agilidad a la entrada de los hinchas es con más puntos de entrada. El club ya avisó en la previa que era recomendable llegar con antelación al partido, aunque hay aficionados que aseguran que las puertas no abrieron hasta pasadas las 11:00 (el duelo empezaba a las 12:00). Está visto que la entidad deberá tomar alguna medida nueva si no quiere que las colas se repitan cada dos semanas.

El asunto del aparcamiento ha enfadado más si cabe a muchos algeciristas. El estreno de la nueva instalación en la antigua explanada no cumplió las expectativas de una afición que esperaba poder usar todo el recinto. El Algeciras anunció, a instancias municipales, que el aparcamiento abriría a las 10:30 y no fue del todo. A las 11:00 solo había abierto una pequeña parcela del recinto, la más cercana a los anexos de la ciudad deportiva, donde solo entraron 35 coches (contados). Una vez se llenó ese espacio, los operarios abrieron la cancela de la zona grande, pero la sorpresa vino con que solo se permitió aparcar en una estrecha franja con capacidad para dos hileras. Más de la mitad de la parcela grande quedó precintada para evitar que ningún vehículo pisase las pistas de prácticas de camiones y motos. Cuestión de seguridad.

En resumidas cuentas, el algecirismo ha perdido más de la mitad del espacio de la explanada que aliviaba el aparcamiento los días de partido del Algeciras. Esto va a provocar que muchos seguidores sigan buscándose la vida para estacionar por el polígono de La Menacha, una costumbre obligada desde que comenzaron las obras que cerraron la socorrida explanada. Hay quienes ya directamente aparcan en la rotonda de acceso a La Menacha, en los márgenes del río Palmones, o en la avenida principal del polígono y las paralelas.

Una vez terminado el partido, toca aguantar el habitual embotellamiento de coches para buscar una salida, ya sea hacia la autovía A-7, por La Granja, por Botafuegos o por la carretera vieja de Los Barrios. A pesar de los esfuerzos de la Policía Local, el atasco de 25-30 minutos está garantizado. La opción de acudir al fútbol en autobús está ahí, pero son muy pocos la que la utilizan. Lo más ágil, sin duda, es acudir en moto o, para quienes viven más cerca, dando un paseo.

Un aficionado repasa su asiento antes de sentarse. / Andrés Carrasco

Limpio, pero...

El Nuevo Mirador abrió la temporada liguera con una manita de limpieza en los asientos, cabinas y el resto de la instalación. La lamentable imagen del Trofeo de la Palma quedó atrás y el club adecentó su casa para la liga.

Sin embargo, hubo algún detalle que llamó la atención del público y que son aspectos a mejorar. Un operario tuvo que repasar algunas de las líneas que delimitan el terreno de juego durante el descanso, ya que en la zona sur del estadio había partes en las que la cal era casi imperceptible. Los árbitros lo dejaron pasar, no así el estado de una de las redes de una portería, que tuvo que ser asegurada con bridas, lo que retrasó unos minutos el inicio del partido.

El aspecto del césped mejoró con respecto a La Palma, pero el verde sigue lejos de lucir su mejor cara. Tiene mucho trabajo por delante la propiedad para que el Nuevo Mirador tenga el aspecto cuidado que se merece a la altura de una categoría como la Primera Federación.