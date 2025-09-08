El Algeciras recibirá al Sabadell el sábado 20 de septiembre a las 18:30

El Algeciras CF recibirá al CE Sabadell el sábado 20 de septiembre a las 18:30 horas. La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer este lunes los horarios de la cuarta jornada liguera de los dos grupos de la Primera Federación.

El algecirismo ya tiene fecha y hora para el segundo partido en el Nuevo Mirador de la temporada. Después del debut del pasado domingo con el empate ante el Marbella, los rojiblancos se las verán con el Sabadell de Rodrigo Escudero y Javi López-Pinto, un conjunto que ha comenzado el campeonato con dos puntos tras sendas igualadas, la más reciente en Sanlúcar, donde los catalanes llegaron a ir por delante 0-2 con goles de los dos exalgeciristas.

La cuarta jornada del grupo II de la Primera Federación arrancará el viernes 19 de septiembre con el Betis Deportivo-Atlético Madrileño (21:30). El sábado 20 se jugarán el Real Murcia-Villarreal B (16:15), el Alcorcón-Juventud de Torremolinos (18:30), el Algeciras-Sabadell (18:30) y el Europa-Nàstic de Tarragona (21:00). El domingo 21 de septiembre se disputarán el Cartagena-Hércules (12:00), el Tarazona-Marbella (12:00), el Eldense-Sevilla Atlético (16:00), el Sanluqueño-Teruel (18:15) y el Ibiza-Antequera (20:30).

El Algeciras, tras el revés en Tarragona y el empate ante el Marbella, afrontará la tercera jornada el próximo viernes (19:15) en Alicante ante el Hércules.