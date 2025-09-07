Al Algeciras solo le falta la salsa (0-0)

El nuevo Algeciras tiene garra, entrega, compromiso, piernas y muchas otras virtudes, pero, de momento, está reñido con el gol. Los rojiblancos disfrutaron de un buen puñado de ocasiones, más y mejores que las del Marbella, sin embargo la pelotita no quiso entrar. Javi Vázquez se tuvo que conformar con un empate a cero en su primer partido oficial en el Nuevo Mirador, el primer punto de una temporada que acaba de arrancar en la Primera Federación. El técnico y sus pupilos refrendaron todo lo bueno deslizado en la derrota de Tarragona, incluso el equipo dio un pasito más en cuanto a solidez y llevar la iniciativa. El fútbol, no obstante, no premió con ese tanto que habría redondeado el estreno en el templo algecirista, donde las colas en los accesos al estadio y el nuevo aparcamiento abierto a medias propiciaron el caos de siempre. Algunas cosas nunca cambian.

La segunda tajada del melón de este nuevo Algeciras confirma los indicios de un conjunto que ha llegado activado al inicio de la liga, en modo competitivo on, y con una plantilla que todavía está corta dentro de que tampoco es muy extensa. Salta a la vista que hay jugadores que aún están cogiendo el tono, otros volviendo de lesión, otros que aún faltan y alguno que acaba de aterrizar como Isaac Obeng, aunque el ex del Cádiz dejó unas primeras pinceladas muy interesantes. A este Algeciras le falta gente importante como Aleix Coch, Paris Adot, Eric Montes... y tener al cien por cien a un banquillo que debe ser relevante.

El VAR debutó también en el Nuevo Mirador y lo hizo dando la espalda a los de casa. En la primera acción, el colegiado Daniel Clemente acertó al anular un gol de cabeza de Rastrojo, que había empujado antes de saltar a su defensor. No hay dudas. En la segunda intervención del monitor hay más dudas. Iván Turrillo reclamó a su entrenador la revisión tras un disparo de Óscar Castro que impactó en Zinho. Para el capitán fue mano clara, pero parece que las tiene pegadas al cuerpo y por la espalda. El árbitro no se quiso complicar la vida y decretó córner. Más allá de la polémica, los algeciristas se toparon con el larguero antes del descanso en un remate de Mayorga que salió mordido tras dar el portero del Marbella.

Ficha técnica Algeciras CF (0): Iván Moreno; Joseca (Arauz, 74'), Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo (Dani Garrido, 64'), Manín (Javi Avilés, 85'), Juanma (Isaac Obeng, 74') y Rastrojo. Marbella FC (0): Manu García, Jorge Álvarez, Álex Martínez (Tahiru, 61'), Aitor Puñal, Marcos Olguín, Zinho, Álex López (Tomi, 92'), Luis Alcalde (Escassi, 78'), Adri Ruiz (Acosta, 61'), Rodri Ríos (Palacín, 78') y Ohemeng. Árbitro: Daniel Clemente (Tenerife). Amonestó a Óscar Castro (13') y Ohemeng (35'). Incidencias: Encuentro correspondiente a la 2ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los abonados fallecidos durante el último año. El partido comenzó con unos minutos de retraso por un problema en una de las redes de una portería.

Javi Vázquez repitió la alineación del estreno liguero. El madrileño confió en los mismos que jugaron casi todo el partido en Tarragona, dejando claro de un plumazo de que no es un técnico que se deje guiar por calentones o errores individuales. Los más señalados por los dos goles encajados en el Nou Estadi, Iván Moreno y Víctor Ruiz, se reivindicaron con dos actuaciones sin fisuras. El Algeciras se desmarcó de los errores gruesos y apenas concedió a un Marbella muy compacto, también con poso de equipo muy fraguado para las alturas de septiembre en las que estamos.

Tras el tanteo inicial, el Algeciras agarró la iniciativa, buscando las cosquillas por el costado izquierdo de un Tomás que sacaba la zurda a pasear a la mínima que podía. El Marbella se resolvió con una volea a las nubes de Rodri Ríos, pero los acercamientos con más peligro se producían en el otro lado del campo. Manín finalizó una buena combinación entre Juanma e Iván Turrillo. A Juanma se le vio con ganas en el costado izquierdo aunque da la sensación de que le falta una chispa más para ser ese extremo desequilibrante que puede ser. El sevillano tuvo un contragolpe en el minuto 20 en el que marró el último pase.

En el minuto 24 el árbitro corroboró el gol anulado a Rastrojo poco antes. El atacante cabeceó un centro desde la izquierda tras empujar a su marcador. El VAR lo confirmó y las gradas tampoco protestaron demasiado porque había saltado a la vista. Manín volvió a gozar de otra oportunidad al rematar de primeras un envío desde la derecha. Poco después, otro disparo tímido de Rastrojo y la acción en la que Mayorga remató dentro del área y el balón dio en el meta marbellero e impactó en el larguero.

El Algeciras llegó al descanso con la sensación de que había merecido marcar. Sin un dominio abrumador, los rojiblancos sí habían llevado las manijas y pisado con más insistencia el área contraria. El Marbella, bien es cierto, había sabido sobrellevar ese rol con orden y carácter, y con las bazas siempre amamantes de Ohemeng, Luis Alcalde y Rodri.

Juanma conduce la pelota. / Andrés Carrasco

Los de casa regresaron de la reanudación con la misma mentalidad y un disparo de Óscar Castro en el que Iván Turrillo pidió mano de Zihno. La revisión quedó en un córner. Al Marbella le costaba asomarse al otro lado del campo ante la presión algecirista. El partido entró en una fase más táctica con ambos conjuntos intentando sorprenderse sin éxito. Los cambios se antojaban inminentes. Iván Moreno atajó un chut de Ohemeng antes que los visitantes moviesen ficha desde el banquillo.

Vázquez dio entrada a Dani Garrido por el eterno capitán en el minuto 64 y dio otro aire. Al Algeciras no le sentaron mal los hombres de refresco. Rastrojo insistía y Tomás a punto estuvo de batir a Manu García con un tiro de empeine. Del otro lado, Tahiru se sacó un obús que Iván Moreno mandó a córner a una mano.

La ocasión más clara de la tarde llegó en el minuto 74 cuando el Algeciras robó y montó un contragolpe por medio de Jony Álamo, al que solo le faltó definir. El centrocampista corrió como un galgo con el balón y su disparo se marchó elevado por muy poco. Clarísima.

El Nuevo Mirador apretaba y agradeció la entrada de Isaac Obeng, un revulsivo para las bandas. El ex del Cádiz hizo cositas y aportó velocidad. Suya fue una jugada en la que estuvo a punto de poner en pie al estadio en el minuto 83. Javi Vázquez quemó las naves con Javi Avilés, otro futbolista que debe ser desequilibrante en cuanto se ponga en su mejor versión.

El Algeciras lo puso todo menos el gol. Se dejó todo sobre el campo y solo pudo sumar un empate. Sobre este punto de partida debe seguir construyendo un equipo que, de momento, agrada a sus abonados.