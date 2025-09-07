Javi Vázquez: "Orgulloso porque fuimos dominadores, he disfrutado como entrenador"

Javi Vázquez, el entrenador del Algeciras CF, se mostró "orgulloso" por el desempeño de su equipo en el primer partido de la temporada en el Nuevo Mirador. El técnico cree que con "esta actitud" las victorias no tardarán en llegar para los rojiblancos.

"La sensación es parecida a del otro día, en cuanto a que nos llevamos menos de lo que hemos merecido, en cuanto a puntos porque creo que de nuevo es para estar más que orgullosos de los jugadores", comenzó el técnico su comparecencia tras el empate. "Al final es una sensación agridulce porque de cara a todo lo que importa para afuera, no hemos conseguido los puntos que realmente merecemos, pero de cara a lo interno, es un orgullo ver al equipo. Ver que hemos sido capaces de volver a ser muy dominadores, de generar muchas ocasiones de peligro. El otro día hablábamos en la previa, que en Tarragonaquizás lo que nos faltó es generar ocasiones algo más claras, y es que hoy al final tenemos tres situaciones de uno para uno con el portero rival, que eso ya es muy difícil en una categoría como esta. Siento que hemos hecho todo lo que podíamos hacer, que hemos sido dominadores en todas las fases del juego y al final solo porque no hemos sido capaces de hacer ese gol, no nos llevamos los tres puntos que realmente merecemos".

"Hemos hecho muchas cosas muy bien, y si seguimos haciendo esto así, pues es evidente que si generamos todos los días cinco o seis ocasiones tan claras y dejamos al rival prácticamente en una, y tampoco muy clara, pues las opciones que tenemos de acabar ganando partidos van a ser muy altas", agregó.

Sobre los objetivos de la temporada, el rojiblanco sostiene: "No me gusta mucho mirar en el largo plazo. Es evidente que si tuviéramos que poner un objetivo, sin duda y porque al final el respeto que hemos de tener a la categoría es el que es, hay que sacar los puntos suficientes como para poder salvarnos. Vamos a ir partido a partido, y siempre lo he dicho, que hasta que no llegue la jornada 32, 33, 34, realmente no se sabe para qué está cada equipo. De primera nosotros queremos competir, seguir creciendo, sacar el mayor número de puntos posibles para conseguir lo antes posible la permanencia, y luego a partir de ahí, pues Dios dirá".

De vuelta al partido contra el Marbella, Vázquez prosigue: "Cuando ves a tu equipo que domina, que genera, que crea, que hace mil cosas, es que al final, bueno, falta meterla, y es lo que nos ha faltado, pero de verdad que como entrenador, para lo que me dice entrenador, he disfrutado mucho, viendo que el equipo ha acabado de hacer tantas cosas también. Tengo una sensación rara porque tengo unas ganas y creo que el equipo tiene unas ganas de ganar. Seguramente la vamos a saborear más cuando llegue esa primera victoria".

Para la afición, el madrileño solo tiene elogios: "Increíble, ha habido un buen rato ahí con la segunda parte donde la afición se ha puesto a cantar y la verdad es que tenía muchas ganas. Había visto muchos partidos por la tele y ya lo había sentido, pero tenía muchas ganas de estar aquí y disfrutar de este primer partido. Nos podemos ir con orgullo. Para mí es un orgullo dirigir a este equipo".

Vázquez celebra que los cambios entrasen con buena actitud: "Han mantenido ese nivel que ya el equipo estaba teniendo en la segunda parte y eso es lo que quiero, eso es en lo que creemos. Es verdad que hemos repetido once, pero la intención es básicamente que todos se sientan partícipes, que todos cuenten y para mí es muy importante que todos los que salgan del banquillo salgan con la actitud adecuada".

El técnico explicó que Aleix Coch y Paris Adot "están ya muy bien" y con posibilidades de que entren el viernes para Alicante. "Evidentemente, ya no solo mirando en el corto plazo, sino mirando en el largo plazo, una plantilla larga es la que nos va a ayudar a poder tener cambios, a mantener el ritmo de partido que hemos mantenido".