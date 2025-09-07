Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 2ª jornada

La segunda jornada liguera del grupo II de la Primera Federación ha dejado al Ibiza como líder en solitario. El equipo de Paco Jémez es el único que ha conseguido pleno de victorias tras los dos primeros partidos. El Juventud de Torremolinos queda como colista como el único con el casillero de puntos a cero.

La jornada echó a rodar el viernes con un entretenido empate entre el Betis Deportivo y el Nàstic. El equipo de Tarragona se adelantó a los pocos segundos con un penalti sobre Jiménez que ejecutó de un zurdazo Jaume Jardí. El filial bético neutralizó la ventaja a los 20 minutos con otra pena máxima, convertida con sangre fría por Carlos Reina. El Nàstic volvió a golpear y Jardí rubricó su doblete antes del descanso tras una jugada de tiralíneas, pero Sosu equilibró de nuevo el marcador para los verdiblancos en el tiempo añadido. La pólvora se mojó en una segunda parte con escasas ocasiones. El Betis Deportivo de Javi Medina suma su segundo empate y el Nàstic de Luis César se coloca con cuatro puntos.

Partido entre el Cartagena y el Atlético Madrileño y remontada del Efesé el viernes por la noche. Los locales llevaron el dominio de salida, pero, tras un penalti anulado por el VAR, encajaron en la primera llegada clara del filial, que se adelantó por medio de Puric en un córner. El Cartagena igualó en el añadido del primer tiempo con un golazo de Pablo Larrea. El zapatazo del exalgecirista cambió los ánimos de un Efesé que en el segundo periodo apretó y encontró en un penalti que transformó Luismi Redondo. Kevin encarriló con el tercero de los albinegros, aunque Arnau recortó por los colchoneros en el tramo final, que a punto estuvieron de empatar con un palo y un remate de su portero. Primer triunfo de un Cartagena que se va a los cuatro puntos y primer revés del filial de Fernando Torres, con un punto.

El sábado arrancó con la victoria matinal del Eldense ante el Villarreal B. El minisubmarino amarillo dispuso de las mejores ocasiones, pero perdonó demasiado. La más franca fue un penalti atajado por Ramón Vila a disparo de Diatta en la primera mitad. El conjunto del Pepico Amat se vino arriba en la segunda parte y logró los tres puntos gracias a la aparición de Nacho Quintana en el minuto 73 para remachar una jugada de rechaces dentro del área. Primer triunfo para el Eldense de Javi Cabello, que se aúpa al grupo de los cuatro puntos, y primer tropiezo para el filial del Villarreal, con tres puntos.

El Santo Domingo cantó su primera alegría de la temporada con la victoria del Alcorcón sobre el Teruel. Mariano aprovechó una salida en falso del meta visitante para adelantar a los amarillos, sin embargo, el Teruel igualó al filo del descanso por medio de Sergio Moreno, que aprovechó una carambola dentro del área alfarera. Los madrileños regresaron del descanso con el impulso del zapatazo de Raúl Blanco, que firmó en el minuto 52 uno de los goles de la jornada, un tanto que deja los primeros tres puntos para el Alcorcón de Pablo Álvarez. El recién ascendido Teruel se queda con un punto en su casillero.

El Europa vivió su histórico debut como local en la categoría con un empate ante el Sevilla Atlético. Iker Muñoz adelantó a los sevillistas en un saque de esquina a los 8 minutos. El cuadro catalán llevó el peso del partido y generó la mayoría de las ocasiones en un estadio que se volvió loco con el tanto de la igualada de Óscar Vacas a falta de 20 minutos. La Bombonera del barrio barcelonés apretó para que su equipo lograse ponerse con cuatro puntos en la tabla. El Sevilla Atlético de Jesús Galván sumó su primer punto.

El Ibiza baila al ritmo de Bebé. El equipo de Paco Jémez tumbó al Hércules y se apuntó su segunda victoria de la temporada. Bebé fabricó la asistencia del gol de Álex Gallar que adelantó a los celestes pasado el cuarto de hora. El Hércules no se achicó y encontró el empate a la media hora con un buen chut de Ben Hamed. Sin embargo, a renglón seguido llegó un cañonazo de Bebé para rubricar el 2-1. Los alicantinos tuvieron opciones en el último momento, pero el marcador no se movió en Can Misses. Pleno de seis puntos para el Ibiza y el Hércules se queda con tres.

El domingo alzó el telón con el empate sin goles en el Nuevo Mirador. El Algeciras tuvo más y mejores ocasiones ante el Marbella, pero los rojiblancos echaron en falta algo de acierto y también esa pizca de fortuna. El equipo de Javi Vázquez agradó ante la afición y sumó su primer punto del curso. El Marbella de Carlos de Lerma demostró que sabe sufrir y ya cuenta con cuatro puntos.

El Tarazona agarró sus primeros puntos tras una victoria en el último suspiro ante el Antequera. Chechu Martínez se vistió de héroe en el minuto 94 al rematar un saque de esquina botado por David Soto que puso patas arriba el Municipal de Tarazona. El partido se pudo decantar para cualquiera de las dos partes, aunque los locales gozaron de las mejores oportunidades en la segunda parte. El Antequera de Abel Gómez, que perdió a su goleador Álex Rubio el último día de mercado (fichado por el Villarreal B), se queda con un punto en la clasificación.

David Flakus ya da puntos al Real Murcia. El Enrique Roca presenció el primer triunfo pimentonero gracias a un penalti transformado por el eslovaco, que regresó esta semana al club como guinda del mercado. Gracias a una revisión, los granas disfrutaron de un penalti en el minuto 12 que acabó con gol de Flakus. Otra revisión del VAR, en el minuto 44, dio un respiro a los locales tras anular el colegiado un gol por fuera de juego del Juventud de Torremolinos que no había visto el asistente. El Murcia de Etxeberria olvida el tropiezo del debut y suma sus tres primeros puntos, mientras que el Torremolinos del exbalono Antonio Calderón se queda como único conjunto a cero.

El broche a esta segunda jornada se vivió con máxima emoción en El Palmar de Sanlúcar. El Atlético Sanluqueño salvó un punto in extremis ante el Sabadell. El duelo se puso cuesta arriba para los verdiblancos con la tempranera expulsión de Diallo, provocada por Rodri Escudero. El último pichichi algecirista adelantó a los catalanes en el minuto 24 al remachar en el área pequeña. Zequi se topó con el larguero para el Atleti y las fuerzas se equilibraron con la roja al visitante Sergi Segur. El Sabadell amplió diferencias nada más volver del descanso cuando sorprendió Javi López-Pinto con un lanzamiento de falta. Otro gol con sello exalgecirista. Sin embargo, El Palmar empezó a obrar su magia a partir del gol de Satoca en el minuto 70. El Sanluqueño achuchó en el miunto 97 forzó el ataque que acabó con el gol en propia de Bonaldo. Segunda empate para ambos conjuntos aunque con muy distinto sabor.