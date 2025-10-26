Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 9ª jornada

La novena jornada liguera del grupo II de la Primera Federación ha aupado al liderato en solitario al Atlético Madrileño. Los chicos de Fernando Torres desbancaron al Europa y aprovecharon el empate del Cartagena en Marbella. El Teruel ha tomado el testigo de equipo revelación en una clasificación que mantiene deprimidos a aspirantes como el Ibiza, el Eldense o el Real Murcia.

Sin partido el viernes, la jornada echó a rodar el sábado en el Nuevo Mirador con la victoria del Algeciras ante el Alcorcón en un encuentro con una dosis importante de polémica. Dos goles anulados y dos expulsados condicionaron un resultado que se decantó por el golazo de Isaac Obeng a la media hora. El Algeciras acertó en una primera parte igualada en la que el árbitro anuló un gol por manos a Iván Turrillo a los 4 minutos. El Alcorcón dio un paso adelante en la segunda parte y la roja directa al algecirista Mayorga en el 70' derivó en un asedio alfarero sin frutos. Las fuerzas se igualaron en el 90' con la expulsión de Mariano Carmona, pero los madrileños tuvieron su gran ocasión en el descuento tras un córner rechazado en el que marcó Pola. El árbitro, sin embargo, anuló por juego peligroso en una acción previa que desató las protestas alfareras. El Algeciras de Javi Vázquez respira, sale de su bache y salta hasta los 11 puntos. El Alcorcón de Pablo Álvarez encadena dos derrotas seguidas y se frena en los 12 puntos.

El Municipal de Tarazona continúa siendo un fortín. El último en sufrir sus consecuencias fue el Betis Deportivo, un filial que sigue echando en falta muchísmo el gol y que salió derrotado por la mínima de tierras aragonesas. El equipo de Juanma Barrero, invicto como local, tuvo las mejoras ocasiones y acertó al comienzo de la segunda mitad en un centro lateral desde la izquierda que remachó Sergi Armero. Los locales se quedaron con uno menos en el minuto 72 por la expulsión de Chechu, pero ni con esas consiguió el filial bético acercarse lo suficiente para buscar el empate. Jugó como titular en los verdiblancos el central marroquí Moha, traspasado este verano desde la Balona. El Tarazona se eleva hasta los 13 puntos, muy cerquita de la zona noble del grupo. El Betis Deportivo de Javi Medina vuelve a las andadas y se queda en el vagón de cola con 7 puntos.

El Palmar de Sanlúcar vivió un entretenido derbi andaluz entre el Atlético Sanluqueño y el Juventud Torremolinos. El Atleti pierde fuelle al tiempo que el Torremolinos de Calderón unió las buenas noticias institucionales -la plantilla por fin cobró sus salarios- con la excelente racha deportiva. El Sanluqueño apretó de inicio y gozó de las primeras llegadas, pero el partido se rompió a la media hora por la expulsión del local N'tji, que vio dos amarillas casi seguidas. La primera ya era casi roja. Los visitantes golpearon al comienzo de la segunda mitad cuando Ribeiro cazó el rechace de un disparo de Cristóbal escupido por la madera. Los verdiblancos replicaron con una buena ocasión de Zequi, pero el que no falló fue el Torremolinos en el minuto 65 en un ataque que culminó casi a placer Camacho. A pesar de jugar con diez, el Sanluqueño buscó ese gol que le diese vidilla pero se topó con un infranqueable Fran Martínez en la portería malagueña. El Torremolinos de Antonio Calderón sube hasta los 12 puntos mientras que el Sanluqueño sufrió su tercer revés seguido y cae a los puestos peligrosos con 10 puntos.

El broche al sábado dejó un empate sin goles pero con muchas ocasiones en la Nova Creu Alta. El Sabadell, el único equipo invicto de la Primera Federación, dominó y tuvo las oportunidades más clamorosas ante el Gimnàstic de Tarragona, pero los arlequinados carecieron de esa pizca de fortuna y se estrellaron también en el inspirado Dani Rebollo, el guardián del Nástic. El equipo de casa mandó en un primer tiempo en el que Javi López-Pinto buscó emular alguno de sus dos golazos de la semana anterior. Las mejores llegadas, no obstante, aparecieron tras el descanso. El Sabadell acarició el tanto en un córner cabeceado al travesaño por Agustín Coscia y después desperdició otra clarísima en un mano a mano de Miguelete ante Dani Rebollo. El Nàstic se pudo marchar, a pesar de todo, con el botín al completo en una oportunidad de Álex Jiménez que abortó el zamora Diego Fuoli. Sexto empate para un Sabadell que suma hasta los 15 puntos para afianzarse en la zona VIP. El Nàstic de Tarragona se sitúa con 14 puntos, a un paso de los privilegiados.

El domingo despertó con un duelo con muchas miradas encima. El Eldense y el Real Murcia empataron en el Nuevo Pepico Amat, unas tablas que no contentan a ninguno de los dos. Los locales vivieron el debut de Claudio Barragán como entrenador interino tras la destitución de Javi Cabello. Los murcianistas, arropados en las gradas, tenían un nuevo examen para Joseba Etxeberria. El Eldense empezó mejor y con más pegada ante un Murcia demasiado cargado en defensa. Gazzaniga salvó a los pimentoneros en una ocasión de Bustillo a la media hora. Mientras el Murcia se agarra a pedir revisiones en el VAR, los de Elda encontraron el premio en el minuto 61 con un zurdazo de David Ruiz desde el centro de la frontal. No dio tiempo a festejar mucho porque a renglón seguido un disparo de Ekain tocó en David Ruiz y se coló en propia puerta. Con el 1-1, los dos conjuntos tuvieron coletazos para marcar un segundo tanto que se resistió. Quinto empate para el Eldense, que se pone con 11 puntos, más cerca del peligro que del playoff. Cuarto empate para un Murcia que solo ha ganado un partido de nueve y suma 7 puntos, un bagaje mínimo para los de Joseba Etxeberria.

Tampoco resultó un revulsivo el cambio de banquillo en el Ibiza. Miguel Álvarez se estrenó con una derrota en Can Misses ante el Teruel. Cuarta victoria en cinco partidos para el modesto equipo de Vicente Parras, un recién ascendido que se ha propuesto arrebatar el cartel de equipo revelación al Europa. Los visitantes empezaron enchufados y perdonaron el gol al cuarto de hora en un mano a mano de Ayman. El Ibiza dio un paso adelante en la segunda mitad y tuvo el empate en un remate a bocajarro de Medina a la salida de un córner que desbarató Palop con una mano salvadora. El conjunto aragonés, muy sólido, sacó tajada a un penalti cometido por Iago Indias sobre Padilla que transformó Álex Blesa en el minuto 71. Los celestes asediaron sin puntería ante un correoso rival. El Ibiza, que ganó en Murcia antes de despedir a Paco Jémez, empieza la era Álvarez con un revés que le deja con 11 puntos al borde del descenso. El sorprendente Teruel asoma la cabeza por la cima con 16 puntazos.

Empate sin goles en la Dama de Noche. El Marbella y el Cartagena se refrendaron como dos equipos rocosos dentro de sus posibilidades. Los costasoleños sigue sumando granito a granito mientras el Efesé prosigue con su peregrinaje de 0-0 a domicilio. El Marbella fue el que estuvo más cerca de marcar en la primera parte, sobre todo en una combinación entre Ohemeng y Tahiru. Tras el descanso, Luis Alcalde estuvo a punto de sorprender desde el centro del campo y los blancos acumularon llegadas peligrosas con Rodri Ríos y Valentino. Sin embargo, el Cartagena exigió en la recta final y se pudo llevar los tres puntos. Los albinegros sufrieron un gol anulado a Chiki en el último minuto. Centró Alcañiz, Serrano la dejó en el centro del área de cabeza y Chiki cabeceó al fondo de la red, pero el árbitro señaló fuera de juego del central. El Marbella de Carlos de Lerma se sitúa con 11 puntos. El Cartagena de Javi Rey se consolida arriba con 16 puntos (12 de ellos logrados en el Cartagonova).

Sigue sin despegar el Villarreal B de David Albelda. El Antequera mantiene la flechita para arriba y arañó un punto que refuerza la dinámica de los de Abel Gómez. Los visitantes se adelantaron a la media hora cuando Nico Njalla aprovechó un fallo del filial a la hora de sacar el balón. El mini submarino trató de reaccionar buscando a Álex Rubio, su futbolista más inspirado este curso. Los amarillos consiguieron la igualada en el minuto 72 cuando Víctor Moreno se sacó un disparo ajustado desde fuera del área con la zurda, inalcanzable para el meta del Antequera. Alcover sí llegó al zurriagazo de Alassane en el 78', que pudo voltear el marcador. Tercer empate de la temporada para un Villarreal B que con 9 puntos se queda en puestos de descenso. El Antequera estira su racha sin perder y se posiciona en ese vagón intermedio con 11 puntos.

Pasado por agua se disputó en el Jesús Navas un duelo de necesidad que se llevó el Sevilla Atlético ante el Hércules. El filial de Nervión se reencontró con la victoria y lo hizo ante un Hércules que había cogido impulso pero vuelve a frenar en seco. Los sevillistas desequilibraron la balanza en el minuto 55 con un penalti que ejecutó el algecireño Collado. A raíz de abrir la lata, el partido se salió un poco de ese guion de igualdad y hubo ocasiones para los dos lados. En ese intercambio de golpes, con los porteros cumpliendo, consiguió matar el partido en el tiempo añadido el filial con el tranquilizador gol de José Antonio. El Sevilla Atlético de Jesús Galván se da un respiro hasta los 9 puntos, aunque permanecerá una semana en la delicada zona de descenso, a la que vuelve el Hércules de Rubén Torrecilla con 10 puntos. Los alicantinos habían cortado la sangría con dos triunfos de una tacada, pero vuelven a estar en el barro.

El fin de fiesta lo puso el Atlético Madrileño, el nuevo y flamante líder del grupo tras imponerse al Europa. El filial de Fernando Torres noqueó el cuadro catalán en un partido muy equilibrado. Los colchoneros decantaron la balanza en el minuto 38 con una genialidad, un jugadón y golazo de Iker Luque para firmar el 1-0. El equipo escapulado reaccionó bien y acarició el empate con un tiro de Sgrò que atajó providencial Esquivel. Tras el paso por vestuarios, el Atlético volvió a llevar las riendas y avisó con un chut al palo y un gol anulado por fuera de juego a la salida de un córner. La insistencia rojiblanca se plasmó en el minuto 60 en un contragolpe perfecto de Omar Janneh que cedió a Arnau Ortiz para que finalizase. Los chicos de Fernando Torres superan al Europa y se aúpan al liderato en solitario con 17 puntos. El conjunto de Barcelona cierra las plazas de playoff con 15 puntos.