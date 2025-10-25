El Algeciras sobrevive a sus fantasmas (1-0)

Victoria de sufrimiento infinito. El Algeciras CF sobrevivió a sus fantasmas para llevarse tres puntos vitales ante el Alcorcón en un partido repleto de polémica. Dos goles anulados muy discutibles, uno en cada bando, y dos expulsiones que también se las traen, una para cada equipo. Al final, prevaleció el golazo de Isacc Obeng a la media hora, lo más puro de un encuentro tenso, con el juego atenazado por dos conjuntos que no querían perder porque la realidad es que las derrotas pesan y ninguno quiere meterse en el pozo del grupo II de la Primera Federación.

El Algeciras salió airoso a un partido que se pudo escapar en el descuento, otra vez. Esta vez, Iván Moreno salvó los muebles desde la portería y la diosa fortuna cayó de lado algecirista cuando el árbitro anuló por juego peligroso el tanto que significaba el empate de los alfareros en el minuto 94. Los fantasmas del nefasto partido ante el Europa estaban prestos y dispuesto para salir a merodear, pero esta vez salió cara.

Salió cara a pesar de que a los cuatro minutos de juego se produjo el primer contratiempo con un gol anulado a Iván Turrillo por manos. Unas manos difíciles de apreciar en el vídeo. Los rojiblancos sobrevivieron también a quedarse con un futbolista menos en el minuto 68 por la expulsión de Mayorga. Rigurosa, sí, pero la entrada por detrás es fea. La gran suerte del Algeciras es que sigue teniendo a un capitán como la copa de un pino, un Turrillo capaz de desquiciar a sus oponentes y provocar a que Carmona metiese la pata y fuera expulsado por un empujón. Eso fue al filo del 90, quedaban todavía muchos minutos hasta el 102. Y en el añadido el Nuevo Mirador apretó los dientes y respiró aliviado cuando vio pasar de cerca un nuevo chasco. Esta vez, no. Esta vez, el fútbol iba a ser indulgente.

Habrá tiempo para analizar en profundidad y reflexionar sobre un encuentro con muchos hilos, pero por lo pronto la afición puede sacar la sonrisa y mirar la tabla: fin al bacha de tres jornadas sin ganar y saltito hasta los 11 puntos. Portería a cero, reconciliación con el Mirador y atrás queda la dichosa barrera de los diez puntos.

Confianza en el once

El Algeciras repitió once. Javi Vázquez confió en los mismos que salieron en Cartagena. Eso quiere decir que el míster se decantó por mantener a Aleix Coch en el centro de la retaguardia.

El partido arrancó con movida a las primeras de cambios. El primer acercamiento del Algeciras desembocó en un tiro de Manín rechazado que cazó Iván Turrillo para marcar a los 4 minutos de juego. El árbitro anuló el gol al instante por manos del capitán algecireño y la acción pasó por el monitor del VAR. El colegiado refrendó su decisión. De primeras parecía clara, pero con las diferentes repeticiones se ve que el balón no le da en el brazo izquierdo (el que está a la vista) y no se aprecia si le da en el derecho (tapado por el cuerpo). Jugada difícil de apreciar al cien por cien.

Obeng encara a Sergio Nieto. / Erasmo Fenoy

Derechazo de Obeng

Tras este chispazo, el duelo decayó en ritmo y entra en una fase sin claro dominador. El Algeciras empezó a dejarse ver en campo contrario por medio de Obeng, que arrancó a banda cambiada. Tras la parada de hidratación, los rojiblancos se animaron y encontraron premio. Primero probaron fortuna con un cabezazo de Manín que se marchó fuera por poco y, a renglón seguido, otro centro por la derecha de José Carlos y empalmó de primeras Isaac Obeng. Golazo del ghanés que se postula para tanto de la jornada.

El Alcorcón, que apenas inquietó durante la primera mitad, la tuvo para empatar al filo del descanso tras una larga jugada colectiva que acabó con disparo de Borja Martínez.

El segundo acto arrancó con un intercambio de golpes: Borja Martínez probó a Iván Moreno desde fuera del área; el Algeciras avisó al contragolpe con una cabalgada de Isaac Obeng que salvó Ayesa -el ghanés tenía a Rastrojo llegando a su derecha-; y el portero algecirista sacó una mano providencial al chut de Vacas.

Con uno menos

El encuentro estaba vivo y el Alcorcón había dado un claro paso al frente en busca del empate. El Algeciras se sentía cómodo en su papel de defenderse y esperar la oportunidad, pero entonces ocurrió una de esas acciones que cambia el rumbo de un partido: Álvaro Mayorga vio la roja al derribar a Vacas en una contra alfarera. Es verdad que había más defensores pero la entrada por detrás es fea. El zaguero dejó con diez a su equipo en el minuto 70. El técnico apuntaló atrás con Víctor Ruiz y tocó ponerse el mono de trabajo.

El Alcorcón de Pablo Álvarez montó el equipo de asedio. Los madrileños quemaron las naves y rondaron sin cesar el área algecirista, pero ahí se mantuvieron firmes los de casa, empezando por su número '1'.

El Algeciras apuraba el reloj lo máximo posible y en el minuto 82 volvió a virar la fortuna. Iván Turrillo andaba enzarzado con varios jugadores visitantes y llegó Carmona para empujar desde atrás al capitán algecireño Tarjeta roja y los dos equipos con diez. Esas cosas que solo te da el capitán de El Cobre, el segundo emblema del barrio tras los históricos arcos del acueducto.

Quedaba un descuento eterno. Nuevo minipartido por delante. Javi Vázquez cebó la defensa, pero el Alcorcón tuvo dos claras: un disparo que Iván Moreno abortó cuando iba para la escuadra y un córner que acabó con el remate de Pola al fondo de la red -con suspense-, pero inmediatamente anulado por juego peligroso en una acción previa, una semichilena que el extremeño Manuel García consideró falta. Ahí pegó el último requiebro la diosa fortuna en una tarde, a fin de cuentas, feliz para el algecirismo.