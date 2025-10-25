Javi Vázquez: "El Algeciras ha competido y ese tiene que ser el objetivo"

Javi Vázquez ha vuelto a disfrutar con su Algeciras CF. Así lo aseguró el técnico tras la victoria sufrida ante el Alcorcón en el Nuevo Mirador. "El equipo ha competido y ese tiene que ser el objetivo", subrayó.

"Hemos intentado limpiarnos (de las derrotas anteriores) y volver a competir en la mejor versión que pudiéramos hacer, asumiendo que en esta categoría cuesta ganar un partido siempre, ya lo habéis visto. Yo personalmente he disfrutado de cada momento y estoy orgulloso de nuevo del equipo", comenzó su comparecencia ante los medios el madrileño.

"El reto era que volviésemos a ser capaces de no dejarnos etiquetar por la clasificación. Al final, por desgracia, los resultados tienen el valor, pero nosotros tenemos que pensar más en los procesos. Esta semana he intentado plantear que disfrutaran y compitieran, que era un regalo estar aquí, sacar nuestra mejor versión", explicó Vázquez.

"El equipo me ha vuelto a gustar mucho, hicimos cosas distintas y nos salieron muy bien. Yo disfruto viendo los procesos, lo que te acerca a ganar o no. Disfruto en la adversidad también, por eso cuando nos han expulsado a un jugador, qué haces, lo fácil es quejarse, pero sigues compitiendo y encima ganas. Creo que el equipo ha competido muy bien y ese tiene que ser el objetivo principal", reflexionó.

Preguntado sobre la influencia de Iván Turrillo, el entrenador argumentó que el plan era mantenerlo a toda costa: "Cuando a Turri lo hemos cambiado en otros partidos, quizás nos ha faltado algo de liderazgo en el campo y una de las cosas que nos hemos planteado esta vez era que siguiera. Nunca sabes cuánto pueden influir estas pequeñas decisiones, pero tener a un capitán como él es mágico", elogió.

Vázquez se enorgullece del rol de toda su plantilla: "Nos aportan mucho tanto los veteranos como los jóvenes, todos van a muerte. Estoy muy contento de los aprendizajes con este equipo en lo deportivo y en lo emocional", recalcó.

El míster algecirista entiende que el resultado es justo: "Creo que honestamente merecíamos una alegría y un poquito de tranquilidad", afirmó antes de volver a apretar las tuercas. "Defensivamente, me ha gustado el equipo, ofensivamente nos faltó algo de valentía al principio. Como entrenador no cambia nada que hayamos ganado, toca volver a exigirse porque el margen de mejorar es muy grande".