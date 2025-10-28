Iván Turrillo y diez más: el capitán del Algeciras mantiene la caldera encendida

Iván Turrillo y diez más. Una temporada más, el mantra se repite. El tiempo, de momento, no puede con el capitán del Algeciras CF. El incombustible centrocampista algecireño se constituyó en figura clave de la victoria de los rojiblancos ante el Alcorcón en el Nuevo Mirador. Su liderazgo, sus tablas y su impacto en el juego se mantienen intactos. Así lo ha reconocido también la RFEF con su inclusión en el once ideal de la novena jornada de la Primera Federación.

Turrillo no pasa de moda y cuesta creer que pueda estar ante su última campaña metido de lleno en la competición. A sus 36 años, el one club man albirrojo vuelve a ser imprescindible en el equipo de su vida, con el que sobrepasó los 500 partidos oficiales el pasado curso y ya acumula dos décadas de experiencia. El '8' se ha ganado el respeto general a lo largo de su trayectoria, pero el puesto se lo tiene que currar cada año, en cada entrenamiento.

Desde que el Algeciras dio el salto a la Primera Federación como uno de los clubes fundadores, el Nuevo Mirador ha visto pasar por el banquillo a entrenadores como Iván Ania, Lolo Escobar, Fran Justo y, en la actualidad, Javi Vázquez. A todos ellos ha convencido Iván y con todos se ha convertido en titular. Partidos como el del pasado sábado ante el Alcorcón reflejan a la perfección el carácter que Iván impregna en el Algeciras y la influencia que ejerce a los contrarios. El '8' marcó un gol que no debió ser anulado, provocó la expulsión de un rival cuando su equipo estaba con diez y sostuvo el listón de tensión del colectivo.

Es verdad que el algecireño está jugando este curso algo más retirado del área con respecto a los últimos años. El de El Cobre está compartiendo la zona ancha con Jony Álamo y Óscar Castro, aunque otras veces ha actuado Dani Garrido en su lugar. El algecireño se adapta a todas las circunstancias y Javi Vázquez ya ha descubierto que Turrillo da un plus a su equipo en situaciones de máxima igualdad. No conviene quitarlo del campo cuando el partido está reñido.

El capitán del Algeciras comparte el once ideal de la jornada con el portero Alejandor Palop (Teruel) -hijo del sevillista Andrés Palop-, Bakary Traoré (Tarazona), Imanol Baz (Cartagena), Héctor Martínez (Juventud Torremolinos), Pitu Doncel (Talavera), Iker Luque (Atlético Madrileño), Loren Zúñiga (Castilla), San Bartolomé (Barakaldo), Javi Eslava (Zamora) y Álvaro Vázquez (Arenas). De este elecon, los cuatro aspirantes al MVP (mejor jugador de la jornada) son Eslava, Zúñiga, Vázquez y San Bartolomé.

El golazo de Obeng

La última victoria del Algeciras tuvo la rúbrica de Isaac Obeng. El golazo del ghanés, el primero que marca como rojiblanco, se ha colado entre las cuatro propuestas de la categoría a mejor gol de la novena jornada.

Los otros tres goles aspirantes son los de Iker Luque para el Atlético Madrileño, el de Bilal para el Talavera y uno de Víctor San Bartolomé para el Barakaldo. Los aficionados ya pueden votar a través de las redes sociales oficiales de la Primera Federación.