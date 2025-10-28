Cae otro entrenador en el grupo II de la Primera Federación: el Murcia despide a Joseba Etxeberria

La paciencia se agotó en el Real Murcia y el grupo II de la Primera Federación se ha cobrado este martes su tercera destitución de la temporada 2025/26. El club del Enrique Roca ha confirmado lo que era un secreto a voces, el despedido de Joseba Etxeberria tras el pésimo arranque liguero de uno de los máximos aspirantes al ascenso a Segunda División.

El Murcia no ha podido sostener más la situación con Etxeberria tras un inicio que tiene al equipo grana igualado en la cola de la clasificación con siete puntos tras las nueve primeras jornadas. El Murcia solo ha ganado un partido y ha acumulado cuatro derrotas, una de ellas la que sufrió en su visita al Nuevo Mirador de Algeciras.

"El Real Murcia CF informa que Joseba Etxeberria deja de ser entrenador de la primera plantilla y finaliza de esta manera su etapa como técnico grana", ha comunicado la entidad. "La sesión de trabajo prevista para esta tarde se llevará a cabo en las instalaciones de Pinatar Arena. El técnico del Real Murcia Imperial, Adrián Colunga, dirigirá el entrenamiento del primer equipo", ha agregado la institución.

El Murcia ha agradecido a Etxeberria "sus servicios" y le desea "la mayor de las suertes en su futuro profesional", aunque según avanza Ángel García (Cazurreando), entrenador y club no han llegado a un acuerdo económico. "Ha sido un despido en toda regla. Tiene tres partidos para llegar a un acuerdo y pagar todo el contrato a Etxeberria y a su equipo si quiere que el sustituto se siente en el banquillo", explica el conocido periodista.

Cazurreando añade que los dirigentes del Murcia habrían pedido facilidades de pago y que estarían pensando en dar salida también al director deportivo, Goiria. Sobre esto, el club no se ha pronunciado.

La destitución de Etxeberria es la tercera de la temporada en el grupo II de la Primera Federación tras las ocurridas en el Eldense, con Javi Rey, y en el Ibiza, con Paco Jémez. Se trata de tres de los grandes clubes del grupo que no han comenzado a la altura de sus pretensiones.