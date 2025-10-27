Iván Moreno zanja el debate en la portería del Algeciras

El Algeciras CF tiene un portero claro. A veces, de la necesidad se hace virtud e Iván Moreno ha zanjado el debate. La desafortunada lesión de hombro de Samu Casado obligó a Javi Vázquez a apostar por un único guardameta y el malagueño ha respondido con un partido sólido, el que protagonizó contra el Alcorcón en el Nuevo Mirador. Moreno salvó a su equipo con varias intervenciones y atesoró su tercera portería a cero de la presente temporada.

Las aguas se han calmado con respecto a la portería en el algecirismo. La hinchada no veía del todo claro eso de andar cambiando de guardián cada dos semanas. Javi Vázquez explicó que quería mantener vivos a sus dos cancerberos, a los que veía en el mismo nivel y con la misma hambre por jugar. Sin embargo, el infortunio se cebó con los rojiblancos en el encuentro contra el Europa cuando en el tiempo de descuento se lesionó Samu Casado y el equipo fue remontado con Óscar Castro como portero improvisado.

Las rotaciones, por lo pronto, van a tener que esperar hasta que Casado vuelva a estar en condiciones de competir. El meta de Guadix tiene en torno a un mes de recuperación, aunque los plazos podría evolucionar según la recuperación. La cuestión es si Iván Moreno se afianzará en este periodo y si el entrenador cambiará de parecer en cuanto a esa movilidad en una demarcación tan específica.

El Algeciras se reconcilió con la victoria el pasado sábado ante el Alcorcón. Los rojiblancos ganaron con mucho sufrimiento en un partido cargado de polémica con el VAR, con goles anulados y expulsiones. Los de Javi Vázquez sobrevivieron a una tarde complicada pero con final feliz. Uno de los artífices del triunfo fue el portero Iván Moreno, providencial cuando se le exigió. El Alcorcón llegó poco, pero cuando lo hizo, fue con veneno. El malagueño cuajó seguramente su mejor encuentro entre los palos.

El Nuevo Mirador presenció su tercer partido con la portería a cero en los cinco disputados este curso en La Menacha. Los tres se han dado con Iván Moreno: el empate contra el Marbella y las victorias contra el Real Murcia y el Alcorcón. Los algeciristas cuenta con otro encuentro sin encajar gol, el que vencieron en Alicante ante el Hércules, esta vez con Samu Casado en el once.

Con Casado en proceso de recuperación, el cuerpo técnico ha apostado como suplente por el juvenil Manu, que ya ha disfrutado de dos convocatorias y tiene la oportunidad de cursar un máster en una categoría como la Primera Federación.

Pocos goles, pero aprovechados

A punto de llegar a la décima jornada de la temporada, ese momento en el que la mayoría de los clubes hacen un primer balance, el Algeciras todavía no ha conseguido ponerse con dos goles de ventaja durante un partido. Es una de las asignaturas pendientes del conjunto de Javi Vázquez, a quien muchos aficionados piden ser algo más agresivo en el Nuevo Mirador.

El Algeciras presenta un balance goleador de ocho tantos a favor y diez en contra. A los albirrojos les penalizó mucho ese bache de dos derrotas seguidas con cinco dianas en contra, pero la realidad es que los números indican que los de Vázquez han aprovechado bastante sus goles. Las tres victorias, por ejemplo, han llegado por la mínima.

Es una evidencia que este Algeciras necesita todavía soltarse algo más en ataque y afinar la puntería. Lo que pasa es tampoco puede descuidarse en labores defensivas, mucho menos cuando se ha visto que con poco los contrarios hacen daño. El entrenador tiene que lidiar con la teoría de la manta corta.