Samu Casado estará en torno a mes de baja en el Algeciras CF

El guardameta del Algeciras CF Samu Casado estará aproximadamente un mes de baja debido a la lesión en el hombro que sufrió el pasado domingo cuando recibió el gol que supuso el 2-2 ante el Europa. Su ausencia abre la puerta al ascenso del joven portero del juvenil Manu, que formará parte de la convocatoria para el duelo de este viernes ante el Cartagena (21:15, estadio Cartagonova).

El técnico algecirista, Javi Vázquez, explicó la situación de Samu Casado este miércoles: “Le han hecho alguna prueba, pero no está todavía el diagnóstico al 100%. Estará de baja aproximadamente un mes, más o menos, con posibilidad de que sea un poco menos o un poco más. A falta de la resonancia, le han hecho una ecografía, pero necesitan la resonancia para confirmar de una manera más exacta lo que pueda tener".

Mientras tanto, Iván Moreno asumirá la titularidad bajo palos después de ambos se hayan alternado en la titularidad en este inicio de temporada. “La intención que teníamos de primeras era que los dos porteros estuvieran vivos y compitiendo. En este caso ahora le toca a Iván Moreno ese rol de titular, y en el banquillo estará Manu, que es un chico del juvenil. Si al final por lo que fuera Iván no pudiera competir, sería él el que tendría que competir", indicó el técnico albirrojo.

“Al final hay que tener confianza plena en todo, y ya está. Es fútbol, e Iván saldrá y lo hará bien, y si se lesiona, pues sale Manu, el portero juvenil”.