El Algeciras, un equipo de distancias cortas

El Algeciras CF ha marcado al menos un gol en seis de los siete partidos que ha disputado esta temporada en el grupo II de la Primera Federación. El equipo de Javi Vázquez, sin embargo, no ha conseguido todavía tener dos tantos de ventaja en ninguno de sus encuentros. Este hecho, más allá de lo estadístico, marca una tendencia a intentar corregir en los rojiblancos para evitar situaciones como la ocurrida el pasado sábado ante el Europa en el Nuevo Mirador, donde volaron los tres puntos en el tiempo añadido.

Al Algeciras hay que exigirle más dentro del terreno de juego y su entrenador es el primero en defender este discurso en rueda de prensa. De hecho, una de las reflexiones de Javi Vázquez tras el durísimo varapalo ante el Europa, aún en caliente, fue sobre lo que podría haber hecho para que ese 2-1 hubiese sido una renta mayor. "Al final se juntan elementos del juego y solo pienso en qué podríamos haber hecho mejor anteriormente para poder haber sido capaces de ir 3-1 y evitar que un gol pudiera permitir esto o que alguna situación tan desesperada como ha ocurrido nos penalizara de esa manera", argumentó el madrileño.

Jugar con distancias cortas hace que un equipo a menudo se mueva en el alambre. De momento, este Algeciras ha dejado sensaciones muy positivas, partidos muy sólidos y completos, pero también aspectos que corregir y momentos de desconexión o errores puntuales que están penalizando en exceso. Ocurrió en Tarragona en la primera jornada -donde dos detalles costaron dos goles-, contra el Sabadell, en Sevilla -a pesar de la polémica- y este último sábado contra el Europa.

El Algeciras no ha sido capaz aún de situarse en un partido con dos goles de diferencia. Ganó en Alicante por la mínima e hizo lo propio ante el Real Murcia, dos favoritos que están penando en el arranque de la temporada. Los de Javi Vázquez, de hecho, marcaron por primera vez dos tantos en el mismo encuentro el pasado sábado. Jorge Rastrojo estrenó su casillero y Manín mojó por tercera semana consecutiva en una tarde en la que el ataque se mostró más engrasado y eficaz. Que los de arriba se empiecen a entonar es una buena noticia en una semana con una resaca complicada.

La cuestión a ahondar y que el técnico reconoce pasa por una mejora a la hora de cerrar un partido favorable. Buena parte de la afición coincide en que el equipo necesita afinar algo más para el volumen de ocasiones que está generando. Si tienes una primera parte con seis-siete llegadas claras, lo normal debe ser irte al descanso con un dos o tres goles. El mejor ejemplo es lo que hizo el Juventud Torremolinos la última jornada contra el Ibiza en 20 minutos avasalladores.

El balance anotador de los albirrojos es de 7-8 (-1), aunque los del Nuevo Mirador han sumado tres porterías a cero. Se puede decir con naturalidad que este último encuentro contra el Europa ha desvirtuado unos números más positivos que negativos.