El Cartagena pierde por lesión al capitán De Blasis para el viernes contra el Algeciras

El FC Cartagena pierde por lesión a uno de sus capitanes para recibir este próximo viernes (21:15) al Algeciras CF, en el que partido que abrirá la octava jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los albinegros han confirmado este martes que Pablo de Blasis sufre una lesión muscular en el bíceps femoral. Aunque el club no ha puesto plazos, todo indica que el argentino estará de baja varias semanas.

Mientras el Algeciras todavía no se ha pronunciado sobre el estado de sus lesionados, el más reciente, el portero Samu Casado tras el golpe en el hombro que le obligó a abandonar el terreno de juego el pasado sábado en la derrota ante el Europa, otros clubes como el FC Cartagena sí actualizan sus partes médicos. El Efesé ha informado que Pablo de Blasis sufre "una lesión muscular en el bíceps femoral, causada en el último partido de liga. El centrocampista argentino ya trabaja con los servicios médicos del club para su vuelta. El tiempo de baja del capitán albinegro lo marcará su evolución en la recuperación".

Los cartageneros han aprovechado para recordar que Marco Carrascal "evoluciona favorablemente en su proceso de recuperación de su operación". El defensa central cántabro sufrió una rotura de tibia y peroné durante un entrenamiento. "El resto de la primera plantilla están todos disponibles y comenzaron la semana de entrenamientos a las órdenes de Javi Rey", aclaró el club.

De Blasis es una baja sensible para el Cartagena. El veterano jugador argentino, de 37 años, que regresó al Efesé este último verano procedente del Gimnasia y Esgrima de La Plata de su país. El mediapunta se lastimó en el tramo final de la primera parte del encuentro que los albinegros empataron sin goles en el Jesús Navas contra el Sevilla Atlético. Un zapatazo del futbolista de La Plata dio la victoria a los de Javi Rey contra el Hércules en la cuarta jornada.