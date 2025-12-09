El conductor de la furgoneta que arrastró por Algeciras a un repartidor de Glovo sobre el capó, sin puntos en el carnet

La Guardia Civil detiene al conductor que arrastró a un repartidor de Glovo sobre el capó durante varios kilómetros en Algeciras

La Guardia Civil ha detenido en Algeciras al conductor de una furgoneta que recorrió aproximadamente cuatro kilómetros por la autovía A-7 con un motorista subido al capó del vehículo, después de una acalorada discusión entre ambos. El arrestado, además, carecía de permiso de conducir por haber perdido todos los puntos, un extremo que agravó aún más la gravedad de los hechos.

El incidente ocurrió el sábado 29 de noviembre, a mediodía, en la rotonda próxima al centro comercial Puerta de Europa. Allí se produjo una disputa entre el conductor de la furgoneta y un motorista que portaba una mochila térmica de la empresa de reparto Glovo. En pleno altercado, el repartidor se agarró a los limpiaparabrisas del vehículo, quedando tendido sobre el capó mientras la furgoneta emprendía la marcha.

Lejos de detenerse, el conductor continuó circulando hasta la salida de Algeciras, realizando maniobras bruscas con la presunta intención de arrojar al motorista a la vía. La escena, extremadamente peligrosa, puso en riesgo no solo la vida del repartidor, sino también la del resto de usuarios de la autovía.

Una furgoneta conduce con un repartidor de Glovo en el capó al que atropelló en la carretera A-7 de Algeciras

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras lograron interceptar el vehículo y procedieron a la detención del conductor. Se le imputan dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducción con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás, y otro por carecer de permiso de conducción tras la pérdida total de puntos, recogidos en los artículos 380 y 384 del Código Penal. Ambos delitos pueden conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, además de la privación del derecho a conducir por un periodo de uno a seis años.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Tráfico de la Comandancia de Algeciras para la instrucción de las diligencias, y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Guardia de la localidad.