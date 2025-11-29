El 112 activó a la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios tras el aviso del incidente iniciado en la incorporación del Centro Comercial Puerta Europa

Surrealismo en las carreteras del Campo de Gibraltar. A los continuos accidentes, atascos y colapsos en las principales vías de la comarca, este sábado se ha sumado un episodio que riza el rizo: una furgoneta ha sido grabada conduciendo por la A-7 a la altura del término de Algeciras con un repartidor de Glovo en el capó del vehículo. Según ha informado el 112, el repartidor era un motorista que fue atropellado por este coche en la incorporación a la autovía junto al Centro Comercial Puerta Europa.

El suceso ha ocurrido sobre las 12:30 horas de este sábado. El Servicio de Emergencia del 112 recibió varias llamadas en relación al atropello de un vehículo tipo furgoneta a una motocicleta de un servicio de reparto, en este caso de la compañía Glovo. Los testigos apuntaron a la incorporación a la autovía A-7 a la altura del Centro Comercial Puerta Europa, en Algeciras, en sentido a Málaga.

Tras el atropello y, como demuestra el vídeo que se ha viralizado en las redes sociales, la furgoneta continuó circulando por la A-7 con el atropellado enganchado al capó durante varios centenares de metros. El momento del vídeo es antes del semáforo de la barriada de La Granja y se aprecia a la persona atropellada tratando de moverse para que la furgoneta se detenga entre los numerosos golpes de claxon de los vehículos que se cruzan con la escena.

El 112 activó a la Guardia Civil de Tráfico y efectivos sanitarios, que se desplazaron rápidamente hasta la zona. El conductor del vehículo, según testigos presenciales, fue finalmente interceptado por las fuerzas del orden antes de que pudiese abandonar el término municipal de Algeciras.