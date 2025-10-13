Semana de digestión pesada en el Algeciras: del cielo al infierno en cinco minutos

Semana de difícil digestión para el algecirismo. Lo más positivo es que el próximo partido del Algeciras CF está a la vuelta de la esquina, ya que los rojiblancos rinden visita este viernes (21:15) al FC Cartagena en el partido que abre la octava jornada en el grupo II de la Primera Federación. Va a haber menos tiempo del habitual para comerse el coco y para rumiar la dolorosa derrota sufrida ante el Europa. Todavía muchos no se creen lo que sucedió en el Nuevo Mirador. Ver para creer, es la frase más repetida en las conversaciones entre los hinchas.

Javi Vázquez y su cuerpo técnico tienen unos días importantes para limpiar las cabezas -como se suele decir ahora- y poner el foco en la complicada salida al estadio Cartagonova. Los rojiblancos deben procesar, antes de nada, la manera en la que dejaron escapar un partido que tenían ganado en el minuto 96, algo que no había ocurrido nunca antes en la categoría desde que existe la Primera Federación. Así lo apuntó el estadista oficial de la Federación, Pedro González: "El CE Europa es el primer equipo desde que se creó la 1RFEF que llega perdiendo más allá del minuto 95 y termina ganando el partido". Curiosamente, un día después, al Zamora le pasó algo muy similar en el otro grupo tras desperdiciar un 2-1 en casa ante el Real Avilés con gol del exalgecirista Javi Cueto en el minuto 96 para culminar la remontada.

De puertas para adentro, seguro que se pasará página pronto y los rojiblancos se rearmarán para encarar el siguiente desafío. Al fin y al cabo es fútbol. A los que quizás se les haga más complicado llevar la semana sea a los aficionados que ya veían a su equipo codearse con los de arriba en la zona noble de la clasificación del grupo II de la Primera Federación. El Algeciras tenía con ese triunfo y esos 11 puntos que le hubiesen catapultado a la zona de playoff con el Atlético Madrileño (que tiene un partido menos) y el invicto Sabadell, además de un Europa que, obviamente, se habría quedado también con los 11 puntos que contaba. Ahora lidera en solitario con 14.

Del cielo al infierno en apenas cinco minutos. El algecirismo vio como los suyos encajaban el empate en ese fatídico minuto 96, como el portero Samu Casado se lesionaba un hombro y como Óscar Castro se tenía que enfundar los guantes al no restar cambios. Y como el Europa endosó el tercero de la remontada para rubricar una de las derrotas más crueles y surrealistas que se recuerdan en los últimos tiempos en el Nuevo Mirador.

Una derrota, por muy dramática que sea, al final es una derrota. Lo que va a tener mucho peso con vistas al viernes es el estado de ánimo de la caseta. Si el Algeciras pega el pelotazo en Cartagena como hizo en Alicante, casi nadie se acordará del Europa. Si los de Javi Vázquez caen en el Cartagonova -algo que entra dentro de las quinielas-, estaremos hablando de dos reveses consecutivos y seguramente de que el equipo se mete en puestos de descenso. Es la ley del fútbol.

Con ocho puntos en el casillero, el mini reto más inmediato es intentar rebasar esa barrera de los 10 puntos, algo que la mitad de los equipos de grupo ya han logrado. Muchos de los modestos, rivales directos por la salvación, han alcanzado los dobles dígitos de puntos. Esto no es como empieza, pero todo lo que se sume ahora, ya no se escapa.