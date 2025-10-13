El algecireño Miguel Ángel Berlanga toma las riendas del banquillo del Valdepeñas

Nuevo proyecto para el algecireño Miguel Ángel Berlanga. El que fuera capitán del Algeciras CF se ha convertido en entrenador del Carretero Maquinaria Agrícola CD Valdepeñas, cuyo primer equipo milita en la Preferente de Castilla-La Mancha.

Tras su ascenso a la Tercera Federación el pasado curso con la Unión Deportiva San Pedro, Berlanga emprende una nueva aventura fuera de casa, esta vez hasta tierras de Ciudad Real. El exfutbolista asume las riendas del Valdepeñas, un club fundado en 1947 y refundado en 2005, que juega en primera categoría autonómica de Castilla-La Mancha, la denominada Preferente, y disputa sus partidos como local en el Polideportivo La Molineta.

El Valdepeñas ha presentado a Berlanga como un entrenador "con experiencia en fútbol nacional e internacional", que "llega para aportar conocimiento, trabajo y compromiso al proyecto blanco". Los dirigentes del club valdepeñero ven al algecireño como "un hombre que sabe dónde viene, qué presupuesto hay, qué objetivos tiene y es alguien que va a mostrar su estilo de juego y de dirigir y para nosotros es un orgullo que pueda coger las riendas de un club con la historia que tiene el Valdepeñas".

Por su parte, Berlanga, según declaraciones de El Eco de Valdepeñas, se mostró concienciado: "Espero y deseo que todo salga como queremos". El algecireño, eso sí, aceptó que es un hándicap el que la plantilla ya esté conformada aunque también indicó que el mercado sigue abierto hasta enero. El Valdepeñas, en puestos de descenso, se encuentra en un grupo con rivales de la talla del Manzanares, La Roda, Almansa, Quintanar de la Orden o el Atlético Tomelloso.

Miguel Ángel Berlanga se puede considerar uno de los futbolistas más relevantes para el Algeciras en la última década, ya que ha sido partícipe de ascensos históricos como el del Tropezón (como futbolista) y el de Socuéllamos (ya como asistente de Emilio Fajardo). El exdefensa colgó las botas en 2019 en el Nuevo Mirador para convertirse en el técnico ayudante de Emilio Fajardo hasta que optaron por separar sus caminos. Berlanga echó a volar solo en el Castellar y más tarde aceptó la propuesta del Ceuta para sus filial. Posteriormente, dirigió los destinos de Atlético Melilla en Tercera RFEF y del Europa FC de Gibraltar, con el que llegó a disputar una eliminatoria de la fase previa de la Conference League.