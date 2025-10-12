Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 7ª jornada

La 7ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación reafirmó el espectacular arranque de temporada del Europa. El equipo barcelonés se aupó al liderato en solitario tras una increíble remontada en Algeciras. El Cartagena y el Alcorcón se mantienen al acecho en una cabeza en la que el Atlético Madrileño tiene un partido pendiente. El Sabadell se queda como el único invicto tras el tropiezo del Sanluqueño. Por abajo, el Real Murcia y el Ibiza profundizaron su bache de juego y resultados. El Betis Deportivo es colista y el único que todavía no ha cantado un triunfo.

La jornada empezó torcida por el aplazamiento del partido entre el Hércules CF y el Atlético Madrileño previsto para el viernes debido a la alerta roja declarada en el litoral de Alicante por fuertes lluvias provocada por la dana Alice. Tras alcanzar un acuerdo ambos clubes, la Federación comunicó que el encuentro se disputará el miércoles 22 de octubre a las 17:00 horas, lo que ha generado malestar entre la afición herculana por el horario en un día laborable y con Champions League de por medio.

Así pues, el balón echó a rodar el sábado a la hora del almuerzo con un duelo de filiales. El Villarreal B resurgió y hundió a un Betis Deportivo que no levanta cabeza. El mini submarino amarillo acabó con un bache de cinco jornadas sin ganar y celebró su segunda victoria del curso. Los de David Albelda mostraron máxima eficacia y se dejaron guiar por el inspirado Álex Rubio, el protagonista con un hat-trick. A pesar de la tempranera lesión de Lautaro, los locales acertaron a balón parado con un gol del central Ives Valou. El filial bético reaccionó con personalidad pero se topó con el meta Rubén Gómez. No perdonó en el otro lado del campo Álex Rubio con un golazo para ampliar la ventaja. El ariete completó su festín en un segundo tiempo en el que Carlos Reina trató de enganchar a los verdiblancos, goleados, colistas y sin conocer la victoria. Problemas para Javi Medina.

El Marbella se hizo fuerte en la Dama de Noche y amargó la tarde a un Eldense que estrenaba propietarios tras la venta del club. Los costasoleños se recompusieron de su último revés y de la sanción de cuatro partidos del meta Manu García. El portero Vassilev debutó a lo grande con una parada determinante ante Fidel antes de que Ohemeng forzase un penalti al filo del descanso. El killer Rodri Ríos ejecutó desde los once metros. Los de Elda apretaron en la segunda mitad y buscaron sin acierto una igualda que el Marbella impidió a base de orden y sacrificio. Segunda victoria del curso para el Marbella del Puma de Lerma, que se sitúa con 10 puntos. Segundo revés para un Eldense que enlaza tres semanas sin vencer. Los de Javi Cabello se estancan en los nueve puntos.

La tarde prosiguió con sorpresa o, más bien, la confirmación de que el proyecto del Real Murcia se tambalea. ¿Peligra Joseba Etxeberria? No debe quedarle demasiado crédito. El Tarazona declaró la jornada de fiesta en el Municipal con su tercera victoria de la temporada. En un partido de pocas ocasiones, la balanza se empezó a desnivelar con la expulsión del pimentonero Sekou, que vio la segunda amarilla en el minuto 60. Seis minutos después, los locales armaron un ataque y Javi Gómez definió para poner patas arribas las gradas del estadio turiasonense. Javi Gómez, ex del Algeciras y de ingrato recuerdo para la hinchada rojiblanca por la manera en la que terminó su periplo el pasado curso. El Murcia trató de reaccionar y acarició el empate con un disparo de Real a la madera. Fue el único coletazo de un equipo que se hunde en puestos de descenso con seis puntos. La Sociedad Deportiva Tarazona vuela hasta los 10 puntos.

Lo que ocurrió después en el Nuevo Mirador es difícil de explicar. El Algeciras CF ganaba por 2-1 en el minuto 96 y acabó remontado por el Europa en un descuento dramático para unos y épico para los otros. El Europa sigue en estado de gracia -como el nombre de su barrio- y lo corroboró en un partido de esos que rara vez se volverán a dar. El Algeciras se adelantó con un golazo de Jorge Rastrojo y Adnane hizo justicia con el empate antes del descanso a un duelo que estaba siendo equilibrado. En el segundo tiempo, Manín adelantó de nuevo a los rojiblancos, que tenían la situación controlada hasta el fatídico suspiro final. Khalid igualó en un balón parado en el que el portero Samu Casado se lesionó del hombro. Con un centrocampista de improvisado guardameta, Óscar Castro, los locales se vieron remontados con un chutazo de Adnane en el minuto 100. Ver para creer. El Algeciras de Javi Vázquez, que se veía en playoff, se queda con ocho puntos y la cara partida. El Europa sigue soñando en lo más alto con 14 puntazos.

El Sabadell se mantiene invicto aunque dejó escapar una oportunidad para sumar otro triunfo. Los de Ferran Costa igualaron sin goles ante el Teruel en la Nova Creu Alta. El VAR anuló un penalti a los arlequinados en el primer tiempo en una acción de Miguelete que el árbitro pitó de primeras, pero la revisión desmontó. El Sabadell pidió en la segunda parte la revisión de otra posible pena máxima que tampoco sancionó el colegiado. Javi López-Pinto se mostró como el más incisivo de un equipo catalán que tuvo una clarísima ocasión en un cabezazo que marró Escudero en el minuto 88. Ahí estuvo el gol. El Sabadell sigue arriba, ahora con 11 puntos, y el Teruel, sin hacer ruido, se coloca con 10 puntos, al acecho de los puestos nobles.

El domingo dejó otro sorpresón. El Juventud Torremolinos mandó a la lona al Ibiza por un contundente 3-0 que deja a los de Paco Jémez con las alarmas encendidas. En 20 minutos quedó sentenciado el partido en El Pozuelo. Peque Polo desarboló la defensa ibicenca a los cuatro minutos con un gol que fue anulado en primera instancia y validado por el VAR. La avalancha verdiblanco continuó con un reguero de ocasiones y el disparo sutil desde fuera del área de Lesedi Alset para el 2-0. Ribeiro cazó en el área pequeña el balón que significó el tercer mazazo para los de Jémez. Los visitantes, para colmo, se quedaron con diez por la roja a Müller. El Ibiza se acerca a la zona de descenso en una nefasta racha de tres derrotas seguidas y cinco semanas sin ganar. El Torremolinos del exbalono Antonio Calderón acumula cinco jornadas en positivo y salta hasta los nueve puntos.

El estadio Jesús Navas acogió unas tablas sin goles entre el Sevilla Atlético y el FC Cartagena en un partido que tuvo alternancias, aunque las ocasiones más claras fueron para el filial de Nervión. El Cartagena continúa sin marcar fuera de casa, pero rascó su tercer empate en cuatro desplazamientos, un botín que permite al Efesé mantenerse en los puestos de privilegio del grupo. Los sevillistas cuajaron un encuentro sólido y merodearon la meta defendida por Iván Martínez, que repitió tras relevar la semana anterior a Lucho. El filial de Jesús Galván tuvo varias oportunidades, la más clara la de Iker Villar en el minuto 84. Los sevillistas suman su sexto y enlazan dos empates, pero seguirán una semana más en los puestos de descenso.

Zarpazo del Antequera en El Palmar de Sanlúcar. Uno de los que no había ganado se impuso a domicilio a uno de los que no había perdido. El Antequera tumbó al Atlético Sanluqueño por la vía del KO. Luismi adelantó a los visitantes al filo del descanso tras un disparo de Nico Njalla rechazado que aprovechó el capitán. Nada más empezar el segundo tiempo, el árbitro anuló un gol por fuera de juego a Luismi, que remachó desde el suelo otro rechace. Sin embargo, la avalancha antequerana se plasmó con dos goles más en apenas tres minutos: un disparo desde fuera del área de Adriá Gené y otro zapatazo de Antón, dos golpes que noquearon a un Atleti que lo intentó en vano y maquilló algo el marcador con el tanto de Arru en el descuento. El Sanluqueño de José Herrera se queda con 10 puntos tras su primer revés y el Antequera de Abel Gómez levanta la cabeza hasta los siete puntos tras su primera alegría.

El broche a la jornada tuvo un final de infarto. El Alcorcón se llevó los tres puntos de Tarragona tras adelantarse por dos veces ante el Gimnástic. Un córner a favor del Nàstic en el último suspiro se convirtió en un contragolpe letal de los alfareros que culminó Borja Martínez en el minuto 100. Los de Madrid golpearon en la primera mitad con un tanto de Mariano Carmona tras un pase largo de Joan Rojas. Los de Tarragona reaccionaron tras el intermedio y encontraron el camino para igualar en el minuto 65 con un penalti sobre Sergio Santos que ejecutó Jaume Jardí. El exalgecirista Santos sería protagonista sin querer de la última acción del partido cuando no acertó a despejar el balón rechazado en el córner botado por el Nàstic y Borja Martínez salió como una bala para poner el 1-2.