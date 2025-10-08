Cambio de propietarios en la Primera Federación: Carolina Holguín, presidenta del nuevo grupo inversor del Eldense

El mercado de las propiedades se mueve en la Primera Federación. El Eldense, rival del Algeciras CF en el grupo II, ha formalizado su venta a un grupo inversor internacional que mantiene convenios deportivos con el Llaneros FC (Primera División de Colombia) y el AC Bellinzona (Segunda División de Suiza). Carolina Holguín Tafur se ha convertido en la primera presidenta en la historia del club de Elda y en la cabeza visible del proyecto. A su lado estará Mario Rosas, exfutbolista azulgrana que asumirá el cargo de director general de la entidad.

Pascual Pérez, el propietario de Finetwork, ha vendido las acciones del CD Eldense por unos 2,5 millones de euros, algo menos de los 2,8 por los que se cerró el traspaso del Algeciras de manos de Félix Sancho al estadounidense Mac Lackey el 30 de junio de 2023. El club de Elda acaba de bajar de Segunda División, tiene las cuentas saneadas y uno de los proyectos aspirativos para luchar por el ascenso.

Carolina Holguín ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación, peñistas, patrocinadores, autoridades y miembros del club, acompañada por Luis Augusto, coordinador deportivo de la propiedad, Víctor Lafuente, director deportivo del club, Alfonso Losa, miembro del Consejo de Administración y Mario Rosas, director general. El colombiano Juan Carlos Trujillo ha sido figura clave en la operación de compra.

"Queremos construir desde las bases que ya están construidas para seguir creciendo y llevar al Eldense a lo más alto”, ha asegurado la nueva presidente de la entidad. Los nuevos propietarios del Eldense tienen como meta "una estabilización financiera para llegar a Segunda División", remarcó Holguín, cuyo lema es "fe en el destino".

La dirigente explicó que los inversores se decantaron por el Eldense porque "en Elda sentimos una vibración positiva para apostar por este proyecto". La presidenta confirmó que “el grupo ha adquirido el cien por ciento de las participaciones accionariales de la sociedad. El sentimiento de pertenencia de la afición que he visto en los partidos es lo que nos ha hecho apostar por este club”.

En lo deportivo, Holguín entiende que hay que dar tiempo al nuevo proyecto del Eldense, "un equipo en construcción al que hay que dar márgenes para lograr los objetivos. Debemos trabajar todos en la misma dirección para ir por el camino que queremos".