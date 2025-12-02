De Gibraltar a la Primera Federación: Abraham Paz, nuevo entrenador del Antequera CF

De los banquillos de Gibraltar a los de la Primera Federación. Llega un nuevo técnico a la división de bronce del fútbol español. Abraham Paz se ha convertido en el entrenador del Antequera CF, uno de los rivales del Algeciras CF en el grupo II de la categoría en la presente temporada 2025/26. El técnico portuense, con una dilatada trayectoria como futbolista, ha aceptado el reto de los antequeranos tras desvincularse del St. Joseph's FC de la Premier gibraltareña, un club en el que ha dejado huella tras pasar las últimas cuatro campañas.

El Antequera Club de Fútbol zanjó rápido el debate del relevo en el vestuario tras la destitución de Abel Gómez. Los blanquiverdes lograron el pasado fin de semana una victoria de prestigio en Elda con Alberto Aguilar y Álvaro Silva como entrenadores interinos. Poco después de ese éxito, el club anunció un acuerdo para que Abraham Paz (El Puerto de Santa María, 46 años) se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo.

Abraham llega procedente del St. Joseph’s FC de Gibraltar, club en el que ha dirigido durante las últimas cuatro temporadas y con el que ha logrado tres participaciones en la UEFA Conference League, consolidando al equipo llanito entre los más punteros de la competición del Peñón, donde muchos futbolistas y entrenadores españoles están encontrando acomodo y relanzando sus carreras, además de poder disfrutar del aliciente de pelear por jugar en Europa.

"Como futbolista, cuenta con una amplia trayectoria profesional en Primera y Segunda División, defendiendo los colores de Cádiz, Hércules, Cartagena, Sabadell, además de su etapa en el fútbol israelí antes de incorporarse al propio St. Joseph’s", recuerda el Antequera.

"La dirección deportiva, junto al propietario, han considerado que Abraham Paz es la opción idónea para liderar el proyecto en este momento de la temporada. Su identidad futbolística, su capacidad de gestión y su experiencia encajan plenamente con la línea marcada en el proyecto del Antequera CF", destacó el club del Torcal.

El St. Joseph's de Gibraltar ya está en la búsqueda de un sustituto. Ángel García, el conocido Cazurreando, ha apuntado que Alberto Cifuentes se convertirá en el recambio de Paz en el banquillo gibraltareño. Cifuentes se desvinculó no hace mucho de la UD Melilla.