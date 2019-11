Mané: "Me sentí desplazado en el Algeciras y con mis funciones invadidas"

José Manuel Jiménez Ortiz Mané, hasta el pasado viernes el secretario técnico del Algeciras CF, explicó los motivos de su marcha en una carta dirigida a la afición albirroja. El exfutbolista algecireño sostiene que se sintió "desplazado" y con sus funciones "invadidas", y confiesa que tomó la decisión de marcharse porque tenía la sensación "de que hay personas dentro del club que no quieren que esté ahí".

Con un año y medio de su labor a sus espaldas y el ascenso a Segunda B con gran éxito, Mané eligió las redes sociales como vía de escape para expresar lo que lleva dentro y los motivos de su adiós. El algecireño publicó la siguiente "carta dirigida a toda la afición algecirista".

"Consciente de que la afición se merece una explicación de todo lo ocurrido y ante comentarios que he leído y oído en los últimos días, quiero aclarar cuáles han sido las razones principales de mi marcha", comienza.

"Llevo ejerciendo el cargo de secretario técnico año y medio en el club, siempre he trabajado a gusto, sobre todo durante la temporada pasada. Es cierto que, hasta el mes de agosto, las relaciones con el entrenador no eran las mejores, pero era algo que no me preocupaba porque cada uno hacía el trabajo que tenía que hacer, yo en la secretaría técnica y él, en el banquillo", reconoce.