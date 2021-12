Juan Serrano, con los brazos abiertos

El algecirismo recibiría con los brazos abiertos el regreso de Juan Serrano. El canterano algecireño está en la rampa de salida del Betis Deportivo, algo que se intuía desde hace tiempo tras haber contado con escasos minutos durante la primera vuelta, y el futbolista quiere volver a casa por Navidad. Falta por conocer si el cuerpo técnico del Algeciras CF ve encaje a Serrano en la plantilla y en qué términos se produciría la operación (libre o cesión), aunque el club es consciente de que sería un refuerzo que contentaría a la afición.

La posible vuelta de Juan Serrano al Algeciras lleva planeando en el entorno algecirista desde el pasado verano, cuando estuvo muy cerca de retornar porque ya sabía que no entraba en los planes de Manel Ruano -el entonces técnico verdiblanco-, pero el Algeciras también tenía sus propios planes cerrados. Ahora que llega el mercado de invierno se abre una nueva posibilidad para todos.

El Betis Deportivo prepara una revolución en su plantilla, según cuenta Ángel García, que explica que el filial va a dar salida a un puñado de jugadores para reforzarse en su lucha por la permanencia. Los verdiblancos marchan colistas del grupo II de la Primera RFEF con solo ocho puntos. Entre los candidatos a salir estaría el algecireño Juan Serrano, quien va camino de concretar su regreso al Nuevo Mirador. Cazurreando detalla que sería el Betis el que asumiría parte de la ficha del algecireño para facilitar la operación salida.

Y es que la marcha de Juan Serrano depende también del componente económico. El algecireño de 21 años fue traspasado en enero de 2021 al club de Heliópolis, que en ese momento se llevó a uno de los talentos más pretendidos de la Segunda B. Los algeciristas trataron de convencer a Serrano para que se quedase, pero el jugador consideró que ese tren solo pasaba una vez en la vida y lo tomó con la consiguiente mejora en su salario.

Desde primera hora, Juan Serrano no entró con el pie derecho en su aventura en Sevilla. El algecireño participó (pero poco) en el ascenso bético a la Primera RFEF. Serrano no terminó de encajar en los esquemas de Ruano, algo que se confirmó en la siguiente pretemporada y en lo que va de presente campaña. Este curso casi no ha jugado y tras el reciente cambio de entrenador, con la llegada de Pablo del Pino, tampoco se ha producido un vuelco a su situación. La suerte de Serrano con el filial del Betis parece que está echada.

La cuestión ahora es si Juan Serrano tiene sitio en el Algeciras. La afición entiende que sí. Se trata de un jugador de la casa, joven y con unas condiciones que le llevaron a ser relevante en el primer equipo. Serrano podría apuntalar la parte ofensiva del centro del campo e incluso caer a banda. Es de sobras conocido que Iván Ania no andar escaso de alternativas cuando necesita sacar del banquillo a alguien que dé oxígeno en ataque. Cuando explotó con los algeciristas demostró tener una pegada que luego no se ha visto con el Betis.

Serrano ocuparía ficha de sub-23, otro plus, y aumentaría el ADN algecireño de un vestuario con Iván, Almenara, Tomás y Leiva como estandartes del sentimiento algecirista. Evidentemente, el atacante tendría que empezar casi de cero para ganarse un puesto y la confianza del entrenador.

Entre los contras que se pueden achacar, la pérdida de confianza que el algecireño haya podido sufrir durante el último año, aunque Serrano aún está a tiempo de reengancharse a la rueda del fútbol de la Primera RFEF.