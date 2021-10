Lo de Juan Serrano es uno de esos expedientes X que de vez en cuando se dan en el fútbol. El algecireño regresará al Nuevo Mirador el próximo sábado (19:00) con el Betis Deportivo y lo hará sumido en un ostracismo que la afición del Algeciras CF trata de comprender. Serrano se marchó el pasado mercado de invierno traspasado como la última gran perla de la cantera pero en Heliópolis apenas cuenta con el filial, que llegará como vicecolista del grupo II de la Primera RFEF tras haber sumado solo cuatro puntos.

¿Qué pasa con Juan Serrano? ¿Cómo es posible que un futbolista con tanto potencial se haya apagado así de repente? El algecirismo trata de entender por qué el algecireño ha pasado de ser una de las revelaciones de la última andadura de la ya desaparecida Segunda B -pretendido por más clubes de calado- a desaparecer casi del panorama en la actual Primera RFEF.

Serrano ha sido convocado en seis de los ocho partidos del presente curso, pero solo ha jugado 47 minutos repartidos entre dos encuentros: 12 minutos en el revés por 0-3 ante el Sanluqueño y 35 la pasada jornada en la derrota ante el Villarreal B, ambos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El centrocampista estuvo fuera las jornadas segunda y tercera por un cuadro vírico gastrointestinal y una faringoamigdalitis infecciosa que le apartaron del grupo.

No obstante, la realidad es que Serrano no entra demasiado en los planes de Ruano, el entrenador de los cachorros béticos que obró el ascenso el pasado curso. El futbolista de Algeciras no termina de encajar en los esquemas del técnico.

Serrano, a quien le costó un mundo tomar la decisión de marcharse del Nuevo Mirador -lo hizo entre lágrimas-, no entró con buen pie en Heliópolis. Después de una primera fase enorme en la que fue clave en el ascenso algecirista, el canterano colaboró en el salto de categoría de los béticos, pero ya con menos protagonismo. El pasado 31 de marzo regresó a lo grande al Nuevo Mirador en la segunda fase en la que algeciristas y béticos se cruzaron dos veces. Aquel día no fue titular y se tuvo que conformar con jugar solo unos minutos en su casa.

Los que siguen el día a día del filial del Betis todavía no han visto esa pegada y esa determinación con la que Serrano jugaba en el Algeciras de Salva Ballesta. ¿Falta de química, de confianza, de forma o un poco de todo? Solo los inquilinos del vestuario verdiblanco lo pueden saber. Lo único irrebatible ahora mismo es que Serrano no tiene sitio en un Betis Deportivo que no carbura y que ya se ha descolgado a cuatro puntos de la zona de permanencia.

El pasado verano sonó con fuerza la posibilidad de que Juan Serrano saliese de la disciplina del Betis Deportivo, que cedió a varios de sus pupilos. Planeó incluso la opción de que el algecireño quedase libre y con la carta de libertad en la mano para volver a casa, pero nada de eso ocurrió. Quién sabe qué puede pasar en el mercado de invierno si la situación se mantiene igual para un futbolista que a sus 21 años necesita minutos para terminar de crecer.

El sábado Juan Serrano, salvo sorpresa, volverá a su casa. Sea titular, suplente o en la grada, el algecirismo sabrá dar la bienvenida a uno de los suyos.